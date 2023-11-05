الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كوريا الشمالية تخصص يوم عطلة احتفالًا بصاروخها العابر للقارات

زعيم كوريا الشمالية،فيتو
زعيم كوريا الشمالية،فيتو

خصّصت بيونج يانج يومَ عطلةٍ رسميَّة جديدًا للاحتفال بالذكرى السنوية للتجربة الناجحة لصاروخها البالستي العابر للقارات "هواسونج-17" العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

ففي الـ18 من نوفمبر الثاني 2022 أجرت بيونج يانج ما يُعتقد أنه أول اختبار طيران كامل لصاروخ "هواسونج-17" الذي أَطلق عليه المحللون العسكريون اسم "الصاروخ الوحش.

وقد حُدّدت هذه الذكرى السنوية على أنها يوم عطلة رسمية خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى، حسبما أفادت الوكالة الأحد.

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وذكرت الوكالة أن تخصيص "يوم للصناعة الصاروخية يمثّل حدثًا مميزًا في طريقنا المقدّس لتطوير الدفاع الوطني".

فمن خلال عملية الإطلاق الصاروخية تلك، أظهرت كوريا الشمالية "للعالم عظمةَ قوةٍ نووية عالمية وأُمّةٍ تمتلك أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات"، حسب الوكالة.

وتُجري كوريا الشمالية باستمرار اختبارات على أسلحة مهمة خلال أيام العطل الرسمية.

وقال جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي إن بيونج يانج تعمل على مشروعها لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري.

وفشلت كوريا الشمالية مرتين في وضع قمر صناعي للتجسس في المدار. وبعد فشل المحاولة الثانية في أغسطس أعلنت نيتها إطلاق صاروخ ثالث أكتوبر لكن ذلك لم يتحقق.

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الصاروخ الوحش بيونغ يانغ جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي كوريا الشمالية يونج يانج

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