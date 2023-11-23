إعلام عبري: 1600 جندي إسرائيلي يعانون إعاقات جسدية بسبب الحرب في غزة

العملية البرية في غزة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نحو 1600 جندي فى جيش الاحتلال يعانون إعاقات جسدية جراء الحرب في غزة.

حرب غزة

من جانبه قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وقلت له نحن نحارب وسنحارب وأنت كنت معنا منذ البداية وستواصل دعمنا.

اتفاق نتنياهو مع بايدن بشأن غزة



وتابع خلال مؤتمر صحفي: "أكدت لجو بايدن أننا سنواصل بعد اتفاق الهدنة الحرب في غزة، وهذا اتفاق ليس مكتوبا ولكنه في القلب، نحن ملتزمون بالقضاء على حماس وإعادة كل الأسرى، مستعدون لكل الاحتمالات فيما يخص صفقة تبادل بما فيها مواصلة الحرب".

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خلق واقع جديد

وأضاف: نحن ملتزمون بخلق واقع جديد في غزة وإعادة كل المختطفين وهذا يتطلب منا مواصلة الحرب، وآمل أن يكون هنا تحرير لأكثر من 50 أسيرا.



عدو قاس لنتنياهو



وواصل: جيشنا مستعد لكل الاحتمالات فيما يتعلق بصفقة الهدنة والمختطفين وما هو قادم في غزة، وقلت لجو بايدن نعرف أننا نتعامل مع عدو قاس يحتجز أطفالا ومن بينهم طفل عمره 9 أشهر، حسب زعمه.

موقف إسرائيل حال خرق وقف إطلاق النار



وأكد: "لن نعطي حماس شيكا حرا وسنعود لمواصلة الحرب في أي لحظة حال خرق وقف إطلاق النار في غزة وسنعمل ما يمكن القيام به".

ولفت: "الصليب الأحمر جزء من الاتفاق أتوقع منهم أن يطلبوا زيارة الرهائن المتبقين".

وأشار: أبلغت جهاز الموساد أن يعملوا من أجل القضاء على قياديي حركة حماس.

عمليات صعبة في غزة



من جانبه، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إبرام صفقة إعادة المخطوفين ونحن ملتزمون بها والأمور قد تأخذ وقتا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس، لا أعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ولكن العمليات العسكرية في القطاع صعبة ومعقدة وستأخذ وقتا من أجل تفكيك حماس وإعادة المختطفين.



حرب طويلة في غزة





وتابع قائلا: إن “رئيس الأركان قيم الوضع في غزة وبحث أمن القوات مع القادة، وأمامنا حرب طويلة في غزة من أجل تنفيذ كل الأهداف، ومنها إعادة المحتجزين وتفكيك حماس”.