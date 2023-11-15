10 مدربين ضحايا في عهد دي لورينتيس رئيس نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي عن إقالة الفرنسي رودي جارسيا من مهامه كمدير فني للفريق، على خلفية سوء النتائج منذ بداية الموسم الجاري، وتعيين والتر ماتزاري خلفا له.

وتم تعيين جارسيا مدربا لحامل لقب الدوري الإيطالي فريق نابولي، مع بداية الموسم الجاري، مكان لوتشيانو سباليتي، الذي رحل بعد نهاية الموسم ويدرب الآن منتخب إيطاليا.

وكان سباليتي قد نجح في رفع طموحات نابولي وجماهيره إلى السماء، حيث كسر سنوات الحرمان من لقب الدوري منذ حقبة رفاق مارادونا في 1990.

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ونال الأزرق السماوي اللقب بعد موسم استثنائي مكنه من حسم اللقب قبل عدة أسابيع من نهاية المسابقة متفوقا على كبار إيطاليا.

10 مدربين ضحايا في عهد دي لورينتيس

اشتهر أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، بكثرة تغيير المدربين، فخلال 19 عاما في عهده تناوب على قيادة "البارتينوبي" 10 مديرين فنيين، وسيكون والتر ماتزاري الحادي عشر، في ولايته الثانية.

واستلم جارسيا تدريب نابولي في يوليو 2023 ولم يستمر سوى 4 أشهر: 136 يوما فقط في المنصب.

ويعد جارسيا ثاني أقل مدرب استمر مع نابولي من حيث عدد الأيام في عصر دي لورينتيس، لكنه يعد الأقل من حيث عدد المباريات إذ خاض فقط 16 مباراة.

ويبقى فينتورا أقل مدرب ظهورا مع نابولي من حيث الأيام (129).

ويأتي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي في المركز الرابع ضمن أقل المدربين بقاء في نابولي من حيث الأيام بـ527 يوما والرابع أيضًا من حيث عدد المباريات (148).

ونشر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، ترتيب مدربي نابولي منذ أن تولى دي لورينتيس الرئاسة في 2004:

- جيان بييرو فينتورا: 129 يوما (19 مباراة).

- إيدي ريجا: 1514 يوما، 185 مباراة.

- روبرتو دونادوني: 209 أيام، 19 مباراة.

- والتر ماتزاري: 1322 يوما 182 مباراة.

- رافا بينيتيز: 729 يوما، 112 مباراة.

- ماوريسيو ساري: 1128 يوما، 148 مباراة.

- كارلو أنشيلوتي: 527 يوما، 73 مباراة.

- جينارو جاتوزو: 567 يوما، 81 مباراة.

- لوتشيانو سباليتي: 729 يوما، 96 مباراة.

- رودي جارسيا: 136 يوما، 16 مباراة.

