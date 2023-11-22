الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصرع شخصين في انفجار سيارة عند جسر يربط أمريكا بكندا

الشرطة الأمريكية،فيتو
الشرطة الأمريكية،فيتو

لقي شخصان اليوم الأربعاء مصرعهما إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياجرا.

انفجار سيارة عند جسر حدودي

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا يشكل وضعا خطيرا للغاية".

 وقال ترودو أمام مجلس العموم "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياجارا، لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو"، مضيفا "لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".

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وقالت مدينة نياجرا فولز الأمريكية عبر صفحتها على فيسبوك إن جسر رينبو مغلق "حتى إشعار آخر". 

وقال شاهد لشبكة "سي بي إس" إنه شاهد سيارة "تطير بسرعة تفوق مئة ميل في الساعة (160 كلم)" بتأثير محتمل من الانفجار، لافتا إلى أنه شاهد لاحقا كرة نار على الجسر.

وقال وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان في كل مرة تتعرض بنية تحتية بهذه الأهمية بالنسبة إلى كندا والولايات المتحدة مثل معبر حدودي، لهذا النوع من الأحداث العنيفة، يشكل الأمر مصدر قلق لحكومتي" البلدين، لكنه رفض التكهن بمصدر الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين بحسب وسائل إعلام أمريكية أبرزها شبكة "سي إن إن".

على الجانب الأمريكي، كان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أول من أعلن عبر منصة إكس "التحقيق حول انفجار سيارة على جسر رينبو، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا قرب شلالات نياغرا".

وقام مكتب الشرطة الفدرالية في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك والقريبة من شلالات نياجرا، بإرسال محققين متخصصين في مكافحة "الإرهاب".
وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول عبر إكس أن شرطة الولاية "تعمل مع وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي لمراقبة كل نقاط الدخول" إلى ولاية نيويورك.

وقالت السلطات الفيدرالية إن الحادث يتعلق بمركبة أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير محلية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان: "يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في انفجار سيارة عند جسر رينبو، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا في شلالات نياغرا".

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