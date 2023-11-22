مكتب نتنياهو: الإفراج عن الرهائن لن يتم قبل يوم الجمعة

نقلت وكالة “رويترز” مساء اليوم، عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإفراج عن الرهائن فى قطاع غزة لن يتم قبل يوم الجمعة المقبلة.

من جهة أخرى، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الأربعاء مشاهد ترصد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

اقتحام مدينة طولكرم بالضفة الغربية

ووفق الوكالة فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة من جهتها الغربية، مرورًا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقًا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

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وفي سياق آخر زعم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت أن حماس تفهم فقط لغة القوة، مشددا على أن الضغط العسكري والتوغل في عمق قطاع غزة ساهم بنجاح الجهود التي أدت إلى صفقة تبادل الأسرى التي من المقرر أن تخرج إلى النور صباح الخميس.

#فيديو| قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية pic.twitter.com/YMZueRyv1x — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2023



مواصلة العدوان علي غزة فور انتهاء الهدنة



وأكد خلال كلمته مساء اليوم الأربعاء على أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية ينص بما لا يدع مجالا للشك، بأن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في إطار الحرب على غزة، ستتواصل فور انتهاء أيام الهدنة، مشددا على أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق الأهداف المعلنة، بما في ذلك تفكيك القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس، وإلغاء أي تهديد أمني على إسرائيل من القطاع

صفقة تبادل الأسرى مع حماس



من ناحيته قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء ان صفقة تبادل الأسرى مع حماس هي القرار الصائب، مشيرا الي أن العملية البرية في غزة هدفها استعادة الأسرى والقضاء على حماس.



واعتبر نتنياهو، في كلمة مساء اليوم، الأربعاء، أن دمج المجهودين الحربي والدبلوماسي أدى إلى إنضاج الظروف للتوصل إلى صفقة سيتم من خلال الإفراج عن رهائن إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن مصادقة الحكومة على الصفقة كان "قرارا صائبا".

وأكد نتنياهو على أن الاتفاق ينص صراحة أن على الصليب الأحمر الدولي زيارة الأسرى والرهائن المحتجزين لدى جهات في قطاع غزة لن تشملهم الصفقة الحالية، مشددا على أن الحرب ستتواصل إلى حين "الأنصار الحاسم" و"تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس وتغيير الواقع الأمني في قطاع غزة".

