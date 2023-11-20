الاحتلال يعتدي على سيارة إسعاف ويمنعها من الوصول لمصاب في جنين (فيديو)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الإثنين مقطعا مصورا يرصد تعدي قوات الاحتلال على سيارة إسعاف ويمنعها من الوصول لإسعاف شاب في بلدة عرابة قضاء جنين.



من ناحية أخرى أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لاقتحام المستشفى الإندونيسي وإخلاء المرضى والطواقم الطبية والنازحين من داخله.



#فيديو | جيش الاحتلال يعتدي على سيارة إسعاف ويمنعها من الوصول لإسعاف شاب في بلدة عرابة قضاء جنين pic.twitter.com/RGPYYYRWnr Advertisements November 20, 2023



ومنذ قليل، قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لـ كتائب القسام: دمرنا في الـ72 ساعة الماضية 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند.



اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال



وأضاف: أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو الإسرائيلي في عدة محاور في قطاع غزة، ونفذ مجاهدونا عددا من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال وأوقعوا عددا كبيرا من الجنود بين قتيل وجريح.





كمين لجيش الاحتلال في غزة



وتابع: نفذنا كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، وسمع مجاهدونا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم.



جيش الاحتلال يقصف جنوده في غزة



وأكد: نرجح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض في غزة ظنا منه أنهم قد أسروا خلال إحدى عمليات كتائب القسام.





انكسار العدو الإسرائيلي



وتابع: "العدوان الإسرائيلي سينكسر ولن تنكسر إرادتنا".







كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية



أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تل أبيب ووسط دولة الاحتلال الإسرائيلي يشهدان استهدافا صاروخيا هو الأكبر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.



بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل، قصف تل أبيب برشقة صاروخية مكثفة وسمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.





صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى



وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: إن صافرات الإنذار دوت في 129 موقعا مختلفا في منطقة تل أبيب الكبرى والساحل.

