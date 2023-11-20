الإثنين 20 نوفمبر 2023
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سياسة

الأنبا مينا يترأس اجتماع كهنة إيبارشية غرب كندا

كهنة غرب كندا، فيتو
كهنة غرب كندا، فيتو

 نظمت إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا للأقباط الأرثوذكس حلقة دراسية لمجمع كهنتها بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا.

 وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي موسى بوندسور، تلاه طرح عدد من الموضوعات، تنوعت ما بين موضوع لاهوتي تحدث فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي، كما عرض الأب القس جورج إبراهيم لفعاليات سيمنار كهنة أمريكا الشمالية، بينما ناقش نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا مع الآباء الكهنة الجوانب الرعوية والترتيبات الإدارية الخاصة بـ الإيبارشية.

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كما ترأس الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا صلاة القداس الإلهي مع مجمع كهنة إيبارشية غرب كندا.

الكنيسة الأرثوذكسية تناقش أسباب الضغوط النفسية على الشباب 

 نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المؤتمر السنوي السابع عشر، تحت عنوان "الجيل الحالي بين الهشاشة وبناء المرونة النفسية".

الضغوط النفسية
  
خلال المؤتمر جرى عرض ومناقشة التأثيرات التي طرأت على الجيل الحالي، والمتغيرات والتحديات التي تسبب الضغوط النفسية، من أبرزها الاحتراق النفسي، مما قد يعيق الإنسان عن أداء مهامه كما ينبغي والتمتع بجودة الحياة.

وحضر المؤتمر وحاضر فيه إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي ومقرر اللجنة، مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، وتم الاعداد له من قبل فريق لجنة الصحة النفسية ومتخصصين في المجال ذاته.

وشارك في المؤتمر ٢٥٠ شخصا ما بين آباء كهنة وأطباء وخدام متطوعين وجميعهم يعمل في مجال الدعم النفسي ومكافحة الإدمان في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية بمصر.

وطالب المشاركون بضرورة تكرار هذا النوع من الموضوعات لأنها تتماس مع احتياجات وحياة أبناء الكنيسة، ولتعميم الفائدة والانتشار على نطاق أوسع. 

كما أشاد المشاركون بجودة الإعداد للمؤتمر سواء من ناحية المحتوى أو الجانب التنظيمي، حيث تميز البرنامج بحسن توزيع فقرات البرنامج مما حقق استفادة قصوى من الوقت، ومنح مساحة كافية للتدريبات والتطبيقات العملية. 

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الانبا مينا إيبارشية غرب كندا كهنة إيبارشية غرب كندا أسقف إيبارشية غرب كندا الأرثوذكس نيافة الأنبا مينا

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