النرويج تخصص 40 مليون يورو مساعدات للفلسطينيين

أعلنت النرويج الأربعاء أنها ستخصص مبلغ 40 مليون يورو إضافية لصالح السكان الفلسطينيين المتضررين من قصف قطاع غزة وحصاره منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.



وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، "تتسبب الحرب في غزة بمعاناة لا توصف للمدنيين كل يوم"، مضيفًا أن "الحاجة إلى المساعدات الطارئة أمر بالغ الأهمية".



مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ستخصص 340,5 مليون كرونة من أصل الـ470,5 مليون كرونة -40 مليون يورو- التي تقترح الحكومة دفعها التي لم يوافق عليها البرلمان بعد، للمساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة لغزة، و30 مليونا للأمن الغذائي في القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف بلا هوادة منذ ستة أسابيع.



ويُشكل مبلغ الـ100 مليون كرونة المتبقي زيادة في مساعدات الميزانية للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية لكنها تواصل دفع رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.

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من ناحية أخرى، كشفت حركة حماس مساء اليوم الأربعاء عدد شاحنات المساعدات المسموح لدخولها إلى قطاع غزة عقب إقرار الهدنة.

وقال طاهر النونو السكرتير الصحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، إن حجم المساعدات التي ستدخل غزة تحددها قدرة استيعاب معبر رفح الحدودي.

دخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة إلى القطاع

أعلن طاهر النونو: إن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة إلى القطاع محملة بالمساعدات، وهذا يتضمن أيضا دخول ثماني شاحنات وقود.

وذكر النونو على قناة حماس على "تلغرام" أن حجم المساعدات سيتحدد بناء على قدرة المعبر الحدودي على الاستيعاب.

وتأمل الحركة في أن تغطي المساعدات الإنسانية كامل القطاع، في الجنوب والشمال.



وأشار النونو، إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم وسائل الرعاية الطبية لجميع المستشفيات في قطاع غزة.

في وقت سابق أعلنت حركة حماس عن توصلها مع إسرائيل لاتفاق هدنة انسانية لمدة أربعة أيام في كامل قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية.

وأكدت الحركة أن الاتفاقات تتضمن إطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا دون سن 19 عاما من المحتجزين في القطاع، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا دون سن 19 عاما من السجون الإسرائيلية.

