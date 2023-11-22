الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نتنياهو: لا التزام لدى إسرائيل للسماح بعودة سكان شمال غزة من الجنوب

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

صفقة الأسرى، قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا التزام لدى تل أبيب بالسماح بعبور سكان قطاع غزة من الجنوب القطاع نحو الشمال.

 

زيارة الصليب الأحمر للرهائن

ولفت خلال المؤتمر الصحفي: الصليب الأحمر جزء من اتفاق الهدنة ونتوقع منهم أن يطلبوا زيارة الرهائن المتبقين في غزة.


رسالة نتنياهو للإسرائيليين

ووجه  نتنياهو رسالة للشعب الإسرائيلي، قائلا: "أؤكد لكم أننا سنواصل حربنا في غزة حتى تحرير كل المخطوفين والقضاء علي حركة حماس".

 

في نفس المؤتمر الصحفي، قال بنيامين نتنياهو: "أشعر بالألم والقلق الذي تعيشه عائلات المختطفين في غزة".

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إعادة الأسرى الإسرائيليين
 

وأضاف زاعما: "نعمل بلا توقف من أجل إعادة جميع المختطفين وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل".
 

تحسين شروط صفقة الأسرى

 

ولفت: "حاربنا من أجل تحسين الشروط المتعلقة بصفقة الأسرى والهدنة في غزة، والرئيس الأمريكي جو بايدن ساعد في ذلك الأمر".
 

خيارات نتنياهو الصعبة
 

وأشار: "أقف أمام قرارات وخيارات صعبة وأصعب من الأخرى، والجهود من أجل إعادة المختطفين مستمرة، ولدينا واجب أخلاقي لإعادتهم بأي ثمن وحتى لو كان باهظا".
 

إعادة المختطفين
 

وتابع: "بإمكاننا في هذه المرحلة تحقيق هدف إطلاق سراح النساء والأطفال، وهذا واجب بالنسبة لنا، ونستغل كل فرصة ممكنة لإعادة المختطفين في غزة".

 

نتنياهو: لن نعطي حماس شيكا حرا وطلبت من رئيس الموساد القضاء على الحركة

نتنياهو: أقف أمام خيارات صعبة وحاربنا من أجل تحسين شروط صفقة الأسرى

تواصل الحرب في غزة

 

وواصل: أؤكد للإسرائيليين بأن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف والقضاء علي حماس، ولن يكون هناك تهديد لإسرائيل وسنعيد الأمن للجنوب والشمال".
 

صفقة الأسرى


وأوضح: الصفقة لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين.


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