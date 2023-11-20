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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات بداية الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، جلسة الأحد، أول جلسات الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية. 

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25%، ونما العام 0.23%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50، والرئيسي بنحو 0.18%، و0.13% على التوالي عن مستوى الخميس الماضي. 

تنفيذ 298 صفقة

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 1.20 مليون دينار وزعت على 5.13 مليون سهم بتنفيذ 298 صفقة. 

ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بـ0.35%، بينما استقرت 6 قطاعات. 
وتصدر سهم بيت الطاقة ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 27 سهمًا بواقع 9.98%، بينما جاء تسهيلات على رأس تراجعات الأسهم البالغة 5 أسهم بنحو 1.90%، واستقر سعر 18 سهما. 

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وتقدم سهم أرزان المرتفع 1.09% نشاط الكميات بحجم بلغ 1.37 مليون سهم  فيما تصدر السيولة سهم بيتك بقيمة 451.93 ألف دينار مرتفعًا 0.28%. 
وتنهي البورصة تداولاتها بسيولة تقارب 45 مليون دينار. 


ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

ولأول مرة منذ أكثر من 6 شهور يرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، حيث ارتفع بنسبة 0.50% وهي تقدر ب 55 نقطة ليصل لمستوى 11136 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة. 
وتأتي الارتفاعات بسبب المراجعة الدورية للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وما يسفر عنه من زيادة عدد الشركات المقيدة ووزنها النسبي في هذا المؤشر. 

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الخميس 16-11-2023

 

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