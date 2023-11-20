تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات بداية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، جلسة الأحد، أول جلسات الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25%، ونما العام 0.23%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50، والرئيسي بنحو 0.18%، و0.13% على التوالي عن مستوى الخميس الماضي.

تنفيذ 298 صفقة

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 1.20 مليون دينار وزعت على 5.13 مليون سهم بتنفيذ 298 صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بـ0.35%، بينما استقرت 6 قطاعات.

وتصدر سهم بيت الطاقة ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 27 سهمًا بواقع 9.98%، بينما جاء تسهيلات على رأس تراجعات الأسهم البالغة 5 أسهم بنحو 1.90%، واستقر سعر 18 سهما.

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وتقدم سهم أرزان المرتفع 1.09% نشاط الكميات بحجم بلغ 1.37 مليون سهم فيما تصدر السيولة سهم بيتك بقيمة 451.93 ألف دينار مرتفعًا 0.28%.

وتنهي البورصة تداولاتها بسيولة تقارب 45 مليون دينار.



ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

ولأول مرة منذ أكثر من 6 شهور يرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، حيث ارتفع بنسبة 0.50% وهي تقدر ب 55 نقطة ليصل لمستوى 11136 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة.

وتأتي الارتفاعات بسبب المراجعة الدورية للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وما يسفر عنه من زيادة عدد الشركات المقيدة ووزنها النسبي في هذا المؤشر.