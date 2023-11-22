الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

شركة مياه الأقصر تستقبل طلاب المدارس لتوعية النشء بمراحل تنقية المياه

جانب من استقبال طلاب
جانب من استقبال طلاب المدارس, فيتو

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان العديد من الزيارات المدرسية يوميًا، فى إطار توعية طلاب المدارس بمراحل تنقية مياه الشرب وما تبذله الدولة من جهود؛ لتوصيل كوب ماء نظيف لكل مواطن وأهمية الحفاظ عليها حيث تقوم إدارة التوعية بهذا الدور مما يهدف لخلق جيل واع بقضايا مياه الشرب وأهميتها فى المرحلة الحالية.

وذلك ضمن بروتوكول التعاون والخطة الموضوعة بين الشركة والتعليم، ومنها نشر رسائل التوعية والحفاظ على المياه، وطرق الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

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وفى ذلك الإطار استقبلت الشركة طلاب مدرسة مشايخ عطية ومدرسة الجندى الشهيد وفى كلمته مع طلاب المدارس أكد رئيس الشركة على أهمية توعية النشء وأنها تأتى فى المرتبة الأولى لإدارة التوعية بالشركة.

 

كما استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عدد ١٠٠ إمام من الأئمة وخطباء المساجد بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالأقصر إلى محطة مياه الشرب بالأقصر للتوعية بمراحل تنقيىة المياه وجهود الشركة في إيصال كوب ماء نظيف للمواطنين.


وأشاد اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان بدور رجال الدين من الأئمة وخطباء المساجد فى توعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب.

 

 

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