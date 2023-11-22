26 مليار دولار، تفاصيل مشروعات البنك الدولي في مصر منذ عام 1959 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدا تحت عنوان (26 مليار دولار، تفاصيل مشروعات البنك الدولي في مصر منذ عام 1959).

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف وجهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي.

وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل مشروعات البنك الدولي في مصر منذ عام 1959 وحتى الآن، وكذلك التعاون المستقبلي بين الجانبين.

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مصر تعلن موقفها من غزة والقضية الفلسطينية

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان (مصر تعلن موقفها من غزة والقضية الفلسطينية).

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته ودور مصر التاريخي في دعم القضية ومنع تصفيتها، مؤكدا أن مصر تتعرض لضغوط مستمرة، ومن أجل ذلك عززت تسليح القوات المسلحة وتقوية الجيش.

قنوات وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين في الخارج

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان (كيف عززت وزارة الهجرة المصرية التواصل مع المصريين في الخارج).

%16 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي

كما نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان (%16 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي عام 2022 ).

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي، حيث بلغت قيمتها 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 15.5%.