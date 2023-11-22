الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بينهم الداخلية والعدل، البرهان يقيل 4 وزراء فى الحكومة السودانية

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

قال مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء: إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي بإنهاء تكليف أربعة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل.

 البرهان يقيل 4 وزراء

وذكر المجلس في بيان، أن القرار شمل إقالة كل من وزير الداخلية خالد محيي الدين، ووزير العدل محمد الحلو، ووزيرة الصناعة بتول عوض، ووزير الشئون الدينية والأوقاف عبد العاطي عباس.

ولم يوضح البيان سبب إقالة الوزراء الأربعة.

وقرر البرهان اعتماد تكليف كل من خليل امرقيل وزيرا للداخلية، ومعاوية خير وزيرا للعدل، ومحاسن يعقوب وزيرة للصناعة، إلى جانب أسامة أحمد وزيرا للشئون الدينية والأوقاف.

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كما قرر البرهان إنهاء تكليف 6 من حكام الولايات. 

وأشار البيان الذي نشره مجلس السيادة الانتقالي على تليجرام، إلى أن القرار شمل حكام ولايات الجزيرة وكسلا والولاية الشمالية وغرب كردفان ووسط دارفور وجنوب دارفور.

 وأمس أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان الإثنين الماضي، مرسومًا دستوريًا بإعفاء الطاهر أبو بكر حجر، من منصبه عضوًا بمجلس السيادة.

وطلب القرار من أطراف اتفاق جوبا للسلام بالسودان، ترشيح بديل عن الطاهر حجر، بينما وجه الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

وشغل الطاهر أبوبكر حجر، عضوية مجلس السيادة السوداني، بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام في السودان في 3 أكتوبر، بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ومجموعة من الحركات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ويقود الطاهر حجر: "قوى تجمع تحرير السودان" وهو تحالف مسلح في إقليم دارفور، اتخذ موقف الحياد من الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل الماضي.

وكان البرهان قد أصدر في الثالث من الشهر الجاري، قرارًا مماثلًا بإعفاء الهادي إدريس يحيى، من عضوية مجلس السيادة، كما أقال 5 وزراء من أطراف اتفاق سلام جوبا.

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