الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

هاني الناظر على فراش المرض يطمئن متابعيه ويعلن عودة استقبال أسئلتهم الطبية

الدكتور هانى الناظر،
الدكتور هانى الناظر، فيتو

وجه الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا رسالة طمأنة لكل متابعيه عن حالته الصحية بعد الإعلان عن إصابته بسرطان المخ.

 

وقال الدكتور هاني الناظر في تدوينة مساء اليوم على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله، يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتى الآن ولفترة قادمة لكن بإذن الله وقوته ورحمته أتمنى أن لا يحرمني  المرض من التواصل معكم  واستقبال عدد من أسئلتكم الطبية والإجابة عليها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية".

 

على جانب آخر، قال الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر: "ما زلنا في المستشفى والدكتور هاني الناظر يحصل على جلسات العلاج الكيماوي وسوف يستمر فيه مدة ٤ أشهر".

 

وطالب المتابعين بالدعاء لوالده بالشفاء من المرض.

 

كان نجل الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، قد أعلن عن إصابة والده بمرض سرطان المخ وسرطان المخ الخبيث، من أخطر الأورام السرطانية التي تصيب جسم الإنسان ولم يتوصل العلم إلى أسباب محددة للإصابة بسرطان المخ.

 

Advertisements

 

سرطان المخ الخبيث

وترصد "فيتو" أهم المعلومات بشأن سرطان المخ وأهم أعراضه وكيفية اكتشاف الإصابة به.

 

ويوجد نوعان من الإصابة بأورام المخ إما أورام أولية أي أن مصدرها خلايا المخ أو الأنسجة المحيطة به أو أورام ثانوية أي مصدرها من أعضاء أخرى في الجسم وانتقلت إلى المخ.

 

وأورام المخ الخبيثة إما يكون مصدرها في المخ أو الخلايا العصبية أو الأغشية السحائية حول المخ أو في شرايين المخ أو عظام الجمجمة أو الغدة النخامية في الجمجمة أو العين أو العصب البصري أو الجيوب الأنفية. 

والأورام الثانوية التي تنتقل للمخ يمكن أن يكون مصدرها أوراما في العظام أو أعضاء الجسم المختلفة.

 

وأعراض الإصابة بأورام المخ إما أن يكون لها علاقة بمكان الورم، حيث يسبب ضغط على مركز الحركة فيتأثر المريض ويشعر بثقل في اليدين والقدمين وصعوبة الحركة  أو مركز الإبصار فيجد صعوبة في حركة العينين أو مركز الإحساس أو مركز السمع ويؤثر على وظيفة من وظائف المخ أو يؤثر على ضغط المخ فيسبب غيبوبة وفقدان الوعي أو يؤثر على كهرباء المخ ويسبب تشنجات للإنسان المصاب.

 

عوامل تزيد من خطورة الإصابة بسرطان المخ

ويوجد عدد من الأعراض التي تعتبر مؤشر للإصابة بسرطان المخ منها:

١- الصداع 

٢- وجود صداع يصاحبه قيء 

٣- زغللة شديدة  في العين 

٤-زيادة في كهرباء المخ وتشنجات 

٥- ضعف حواس الجسم منها فقدان لحاسة الشم إذا كان الورم يؤثر على العصب المسئول عن حاسة الشم.

٦- تأثر حاسة السمع إذا كان الورم يؤثر على العصب السمعي 

٧- تأثر حركة العينين إذا كان الورم يؤثر على العصب البصري 

فوائد الكاجو للرجال، تعزز القدرة الجنسية لديهم وتحمي من سرطان البروستاتا

ما هو سرطان الغدة الدرقية وأسباب الإصابة به؟

 

جدير بالذكر أن نجل الدكتور هاني الناظر كان قد أعلن أن والده كان يعاني من صداع مستمر خلال الفترة الماضية وتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وحجزه بإحدى المستشفيات قبل أن يعلن الأطباء عن وجود خلايا سرطانية خبيثة في المخ، مضيفا أن والده يقيم في المستشفى ويمر بحالة شديدة من التعب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأورام السرطانية استشارى الأمراض الجلدية الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية دكتور هاني الناظر سرطان المخ الخبيث سرطان المخ هاني الناظر

مواد متعلقة

نجل هاني الناظر يعلن تدهور حالة والده الصحية: دخل الرعاية المركزة ومحتاجين دعواتكم

مرض هاني الناظر، هل يمكن الشفاء من سرطان المخ؟

هاني الناظر يوضح فوائد الماء للصحة

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 23-11-2023 في مصر

أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي على انفجار الحدود مع أمريكا: الوضع خطير (فيديو)

أمريكا تكشف عن عاصمة عربية يعلن منها بدء الهدنة في غزة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

الإثارة تسيطر على البرومو الرسمي لـ "شماريخ" وظهور خاص للراحل مصطفى درويش (فيديو)

تفاصيل مكالمة السيسي وبايدن عقب الوساطة المشتركة للهدنة الإنسانية بغزة

Advertisements

منوعات

المزيد

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان هناك مخلوقات أفسدت في الأرض قبل الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية