هاني الناظر على فراش المرض يطمئن متابعيه ويعلن عودة استقبال أسئلتهم الطبية

وجه الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا رسالة طمأنة لكل متابعيه عن حالته الصحية بعد الإعلان عن إصابته بسرطان المخ.

وقال الدكتور هاني الناظر في تدوينة مساء اليوم على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله، يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتى الآن ولفترة قادمة لكن بإذن الله وقوته ورحمته أتمنى أن لا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من أسئلتكم الطبية والإجابة عليها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية".

على جانب آخر، قال الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر: "ما زلنا في المستشفى والدكتور هاني الناظر يحصل على جلسات العلاج الكيماوي وسوف يستمر فيه مدة ٤ أشهر".

وطالب المتابعين بالدعاء لوالده بالشفاء من المرض.

كان نجل الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، قد أعلن عن إصابة والده بمرض سرطان المخ وسرطان المخ الخبيث، من أخطر الأورام السرطانية التي تصيب جسم الإنسان ولم يتوصل العلم إلى أسباب محددة للإصابة بسرطان المخ.

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سرطان المخ الخبيث

وترصد "فيتو" أهم المعلومات بشأن سرطان المخ وأهم أعراضه وكيفية اكتشاف الإصابة به.

ويوجد نوعان من الإصابة بأورام المخ إما أورام أولية أي أن مصدرها خلايا المخ أو الأنسجة المحيطة به أو أورام ثانوية أي مصدرها من أعضاء أخرى في الجسم وانتقلت إلى المخ.

وأورام المخ الخبيثة إما يكون مصدرها في المخ أو الخلايا العصبية أو الأغشية السحائية حول المخ أو في شرايين المخ أو عظام الجمجمة أو الغدة النخامية في الجمجمة أو العين أو العصب البصري أو الجيوب الأنفية.

والأورام الثانوية التي تنتقل للمخ يمكن أن يكون مصدرها أوراما في العظام أو أعضاء الجسم المختلفة.

وأعراض الإصابة بأورام المخ إما أن يكون لها علاقة بمكان الورم، حيث يسبب ضغط على مركز الحركة فيتأثر المريض ويشعر بثقل في اليدين والقدمين وصعوبة الحركة أو مركز الإبصار فيجد صعوبة في حركة العينين أو مركز الإحساس أو مركز السمع ويؤثر على وظيفة من وظائف المخ أو يؤثر على ضغط المخ فيسبب غيبوبة وفقدان الوعي أو يؤثر على كهرباء المخ ويسبب تشنجات للإنسان المصاب.

عوامل تزيد من خطورة الإصابة بسرطان المخ

ويوجد عدد من الأعراض التي تعتبر مؤشر للإصابة بسرطان المخ منها:

١- الصداع

٢- وجود صداع يصاحبه قيء

٣- زغللة شديدة في العين

٤-زيادة في كهرباء المخ وتشنجات

٥- ضعف حواس الجسم منها فقدان لحاسة الشم إذا كان الورم يؤثر على العصب المسئول عن حاسة الشم.

٦- تأثر حاسة السمع إذا كان الورم يؤثر على العصب السمعي

٧- تأثر حركة العينين إذا كان الورم يؤثر على العصب البصري

جدير بالذكر أن نجل الدكتور هاني الناظر كان قد أعلن أن والده كان يعاني من صداع مستمر خلال الفترة الماضية وتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وحجزه بإحدى المستشفيات قبل أن يعلن الأطباء عن وجود خلايا سرطانية خبيثة في المخ، مضيفا أن والده يقيم في المستشفى ويمر بحالة شديدة من التعب.