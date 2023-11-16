تعرف على موعد عرض فيلم شماريخ في مهرجان البحر الأحمر

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن عرض فيلم شماريخ في المهرجان ضمن برنامج "روائع عربية" وذلك يوم 1 ديسمبر بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج.

في هذا السياق، من المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في سينمات الدول العربية بدءً من 7 ديسمبر، مع عرض خاص آخر للفيلم في دبي يوم 5 ديسمبر، قبل الاستعداد لعرضه في السينمات المصرية يوم 14 ديسمبر.

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

Advertisements

يحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.