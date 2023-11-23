اليوم، آخر ليالي عرض "الكأس الأخيرة" بمسرح الطليعة

يختتم فريق العرض المسرحي الكأس الأخيرة مساء اليوم الخميس، لياليه على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح، وذلك ضمن برنامج استضافة عروض المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

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ويقدم العرض على خشبة قاعة زكي طليمات بالمسرح في تمام الساعة 8 مساء، حيث يتم الحجز عبر شباك التذاكر بالمسرح.

مسرحية الكأس الأخيرة

ويناقش العرض قصة حياة "روزماري" الفتاة المدللة وما يحيط بها من شخصيات غير سوية ينتج عنها علاقات مشوهة تؤدي إلى قتلها!، لتبدأ رحلة البحث عن القاتل.

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون (قسم الإخراج/ الدراسات العليا)، من تأليف أجاثا كريستي، وإعداد مسرحي آية سليمان، رؤية وإخراج تغريد عبد الرحمن.