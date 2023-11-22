الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في مجال تحلية المياه وإعادة استخدامها

وزير الري المصري
وزير الري المصري ونظيره السعودي، فيتو

 التقى  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالمهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية.

 

الموارد المائية غير التقليدية

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في نوفمبر ٢٠٢٢ في مجال إدارة الموارد المائية، وخطوات البدء في صياغة خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم، وبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال استخدام الموارد المائية غير التقليدية ( تحلية المياه - إعادة استخدام المياه ) خاصة في ضوء الزيارة التى قام بها وفد سعودى لمحطة الحمام لمعالجة المياه ومشروع المسار الناقل في شهر أكتوبر ٢٠٢٣ على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

 

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المنتدى العالمي للمياه

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم دعم مصر الكامل للمملكة العربية السعودية في استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وقيادة مصر للمسار الإقليمي نيابة عن ٥٢ دولة إفريقية في المنتدى العالمي العاشر بإندونيسيا، بالإضافة لعضوية مصر فى العديد المنظمات ( الاتحاد من أجل البحر المتوسط - مجلس المحافظين بالمجلس العالمى للمياه وغيرها من الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية)، بالإضافة لامتلاك مصر قدرات متميزة في تنظيم الفعاليات الدولية مثل مؤتمر المناخ COP27 وأسبوع القاهرة للمياه.

 

مبادرة  AWARe

واستعرض الدكتور سويلم مسارات مبادرة AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى تغطى مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ، مشيرا لتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية، ووضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات، وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة للمملكة العربية السعودية للانضمام للمبادرة والمشاركة فى اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر COP28.

 

وفي إطار إعلان المملكة العربية السعودية عن إنشاء "المنظمة العالمية للمياه".. فقد أكد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق بين مبادرة AWARe والمنظمة العالمية للمياه بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، والعمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية لضمان استدامة موارد المياه وتحسين إدارتها.

 

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المؤتمر العربي الخامس للمياه المملكة العربية السعودية وزير الموارد المائية الدكتورهانى سويلم مصر والسعودية إدارة الموارد المائية المنتدى العالمي للمياه مبادرة AWARe

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