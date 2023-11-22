نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

نانسي عجرم، عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن ألمها بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان في الوقت الحالي.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر بمناسبة عيد استقلال لبنان: في عيد استقلاله وطني تعبان وعم يمرق بأدق مرحلة من حياته. بتمنى نعيّد السنة الجاية باستقلال حقيقي وببلد بيبقى لو شو ما صار منارة وشعلة أمل ما بتنطفي".

وقصفت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أطراف بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

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وذكرت صحيفة "النشرة" اللبنانية، أنه "تم قصف بلدة اللبونة بـ 6 قذائف أطلقت من موقع حانيتا المعادي على الطريق الرئيسي في بلدة الناقورة، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان".



كما استهدف القصف الإسرائيلي دراجة نارية على طريق الناقورة باتجاه علما وعلى متنها شابان.



وأشارت الصحيفة إلى أن الطيران الاسرائيلي نفذ غارة على منطقة اللبونة في الناقورة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار انطلقت في مقر اليونيفيل في المنطقة.



وطال القصف الإسرائيلي أطراف زوطر الشرقية- عدشيت القصير، بحسب الصحيفة.



وذكر حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفت عددا من الأهداف والمواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.



حزب الله يستهدف مواقع تابعة لجيش الاحتلال



وقال "حزب الله" في بيانه إنه “تم استهداف تموضعات جنود ‏وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان”.

وكشف حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الحزب “لم يكن جزء من المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي".





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