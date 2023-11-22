الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

قرار مفاجئ من أسوان قبل لقاء مكادي في كأس مصر

قرار مفاجيء من أسوان
قرار مفاجيء من أسوان قبل لقاء مكادي في كأس مصر

كأس مصر، قرر مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، برئاسة المستشار الدكتور الشافعي صالح بالتنسيق مع الكابتن هشام زكريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مشاركة فريق مواليد 2005 بقطاع الناشئين بمباراة الدور التمهيدى لكأس مصر أمام مكادى بإستاد خالد بشارة بالجونة يوم الجمعة المقبل  24/11/2023.

 وأقيم عصر اليوم، ثلاث مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.

Advertisements

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 

وجاءت النتائج علي النحو التالي:

الإنتاج الحربي يفوز 4-0 على التأمين.

كهرباء الإسماعيلية يفوز 3-2 على الرباط والأنوار 

بورفؤاد يتعادل 1/1 أمام رأس البر وفاز فريق بورفؤاد بركلات الترجيح.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 

وكان اتحاد الكرة المصري، قد أرسل خطابات رسمية للأندية المشاركة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر مرفقة بمواعيد المباريات، وأكدت على أن المباريات بدون جمهور.

 

وكانت قد أجريت القرعة بمقر اتحاد الكرة قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة وثروت نصر الدين مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.

 

مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر 

 

وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة فى الدور التمهيدى جاءت كالتالى: - 

بتروجيت / حلوان العام

النجوم/ المرج

المصرية للاتصالات/ اسكو

وادى دجلة/ الصيد

السكة الحديد/ هليوبوليس

الترسانة / العبور

الإنتاج الحربى/ مصر للتأمين

إيسترن كومبانى/ تيم إف سى

النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة

غزل المحلة/ سبورتنج كاسل

طنطا/ سمنود

الجمهورية بشبين / مركز شباب بسيون

دكرنس/ بنى عبيد

المنصورة/ كفر الشيخ

كهرباء الإسماعيلية/ الرباط والأنوار

بورفؤاد/ رأس البر

القناة/ الشرقية

بروكسى/ الإسكندرية للبترول

حرس الحدود / دلفى

أبوقير للأسمدة/ الحمام

راية/ المصري بالسلوم

مصر المقاصة / الواسطى

لافيينا/ نجوم مصر

بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة

ديروط/ أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون/ المنيا

الألمونيوم/ النصر للتعدين

مكادى /أسوان.

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج كاسل في كأس مصر (صور)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

كأس مصر نادي أسوان هشام زكريا مكادي أسوان

مواد متعلقة

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج كاسل في كأس مصر (صور)

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

الأكثر قراءة

أمريكا تكشف عن عاصمة عربية يعلن منها بدء الهدنة في غزة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

عجز عن استخدام سلاحه، الرعب يشل جنديا إسرائيليا أثناء لصق مقاتل القسام عبوة فدائية (فيديو)

النيابة الإدارية تكشف فساد بهيئة الدواء المصرية وتحيل 5 من قياداتها للمحاكمة العاجلة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المسافة صفر، مقاتلو القسام يخرجون كالمارد من تحت الركام لاصطياد جنود الاحتلال (فيديو)

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

%16 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان هناك مخلوقات أفسدت في الأرض قبل الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية