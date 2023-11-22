الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رياضة

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

الإنتاج الحربي، فيتو
الإنتاج الحربي، فيتو

كأس مصر، أقيم عصر اليوم، ثلاث مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 

وجاءت النتائج علي النحو التالي:

الإنتاج الحربي يفوز 4-0 على التأمين.

كهرباء الإسماعيلية يفوز 3-2 على الرباط والأنوار 

بورفؤاد يتعادل 1/1 أمام رأس البر وفاز فريق بورفؤاد بركلات الترجيح.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 

وكان اتحاد الكرة المصري، قد أرسل خطابات رسمية للأندية المشاركة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر مرفقة بمواعيد المباريات، وأكدت على أن المباريات بدون جمهور.

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وكانت قد أجريت القرعة بمقر اتحاد الكرة قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة وثروت نصر الدين مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.

مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر 

 

وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة فى الدور التمهيدى جاءت كالتالى:

بتروجيت / حلوان العام

النجوم/ المرج

المصرية للاتصالات/ اسكو

وادى دجلة/ الصيد

السكة الحديد/ هليوبوليس

الترسانة / العبور

الإنتاج الحربى/ مصر للتأمين

إيسترن كومبانى/ تيم إف سى

النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة

غزل المحلة/ سبورتنج كاسل

طنطا/ سمنود

الجمهورية بشبين / مركز شباب بسيون

دكرنس/ بنى عبيد

المنصورة/ كفر الشيخ

كهرباء الإسماعيلية/ الرباط والأنوار

بورفؤاد/ رأس البر

القناة/ الشرقية

بروكسى/ الإسكندرية للبترول

حرس الحدود / دلفى

أبوقير للأسمدة/ الحمام

راية/ المصري بالسلوم

مصر المقاصة / الواسطى

لافيينا/ نجوم مصر

بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة

ديروط/ أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون/ المنيا

الألمونيوم/ النصر للتعدين

مكادى /أسوان.

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