غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج كاسل في كأس مصر (صور)

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تدريباتهم تحت قيادة حسام عبد العال المدير الفني، استعدادا لمواجهة سبورتنج كاسل في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد غزل المحلة.

واستطاع غزل المحلة الفوز في المباراة الماضية على حساب لافيينا في الجولة التاسعة لدوري المحترفين في المباراة الأولى لحسام عبد العال المدير الفني الجديد.

حسام عبد العال مدير فني غزل المحلة

أهدى حسام عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة فوز الفريق في دوري المحترفين على نادي لافيينا للكابتن خالد عيد المدير الفني السابق للفريق.

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وأشاد عصام عبد العال بدور الكابتن خالد عيد في بناء الفريق ووضع اللبنة الأولى لحلم الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

غزل المحلة يفوز على لافيينا

حقق غزل المحلة فوزًا هامًا على فريق لافيينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة التاسعة من دوري المحترفين على ملعب غزل المحلة.

وجاءت الأهداف الثلاثة في شوط المباراة الأول وجاء الشوط الثاني هادئ من قبل الفريقين.

وانطلقت عصر اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين “ القسم الثاني أ".

دوري المحترفين

وجاءت نتائج المباريات علي النحو التالي:

حرس الحدود يفوز 6-2 على مصر المقاصة.

بروكسي يفوز 2-1 على النصر للتعدين.

أسوان يتعادل سلبيًا أمام أبوقير للأسمدة.



حسام عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة، فيتو





نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

راية 2-2 دكرنس

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين



طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 الاتصالات

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.