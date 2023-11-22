باريس سان جيرمان يعلن تفعيل بند شراء مهاجمه راموس

أعلنت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسميا تفعيل بند شراء عقد المهاجم جونسالو راموس من بنفيكا البرتغالي، ليتأكد بقاء اللاعب مع النادي الباريسي حتى عام 2028.

وانضم راموس (22 عامًا) إلى حامل لقب الدوري الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع بند يتيح للنادي الفرنسي تفعيل الشراء.

وقال باريس سان جيرمان عبر حسابه على تويتر: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن تفعيل بند شراء جونسالو راموس، المهاجم البرتغالي سيستمر مع النادي حتى عام 2028".

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وقال بنفيكا: إن قيمة الصفقة بلغت 65 مليون يورو (70.717 مليون دولار)، بالإضافة إلى متغيرات.

وسجل مهاجم البرتغال هدفين خلال 15 مباراة مع باريس سان جيرمان في كل المسابقات هذا الموسم.

الاتحاد الأوروبي يغرم باريس سان جيرمان

غرمت لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي، باريس سان جيرمان، بمبلغ 98 ألف يورو، بسبب الأحداث التي وقعت على ملعبه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ميلان.

عقوبات ضد باريس سان جيرمان

كما أصدرت الهيئة التأديبية، قرارًا بإغلاق جزئي لملعب باريس سان جيرمان خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، على الرغم من تعليق هذه العقوبة وإخضاعها لفترة تجريبية مدتها عامين.

ويعود المبلغ إلى غرامة قدرها 75 ألف يورو لإشعال مواد نارية، و18 ألف يورو لإغلاق خطوط وسائل النقل العام، و5 آلاف لاقتحام الملعب.

وبسبب ما حدث في نفس المباراة، سيتعين على ميلان، دفع 20 ألف يورو لحوادث الجمهور، و3 آلاف يورو لإشعال ألعاب نارية.

وفي مباراة أخرى بدوري الأبطال بين أنتويرب وبورتو، تم تغريم النادي البلجيكي 20 ألف يورو بسبب حوادث الجماهير وإغلاق جزئي لملعبه خلال مباراته الأوروبية المقبلة.

كما عوقب بورتو بغرامة قدرها 35 ألفا و750 يورو بسبب مواد نارية.

وقرر اليويفا، تغريم سيلتك وأتلتيكو مدريد، جراء أعمال شغب وقعت في المباراة التي جمعت الفريقين في نفس الجولة، بإجمالي 29 ألف يورو.

وبالنسبة لأتلتيكو مدريد، تبلغ العقوبة 3 آلاف يورو لاستخدام ألعاب نارية، وتحذير من أي سلوك غير لائق من قبل الفريق.

وتم تغريم ريال سوسيداد بمبلغ 3 آلاف يورو بسبب قيام جماهيره بإشعال ألعاب نارية في المباراة التي أقيمت يوم 24 أكتوبر الماضي.