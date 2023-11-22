الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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سياسة

البابا تواضروس يهنئ شعب الأرثوذكسية بصوم الميلاد

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

 

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - بمناسبة صوم الميلاد الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في مستهل عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الذي عقده مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر.

الصوم الأول

ونوه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن صوم الميلاد هو الصوم الأول في السنة الكنسية، بينما نختم به السنة الميلادية. وأضاف: "جيد أن نختم السنة بالصوم والصلاة، ونبدأ السنة الجديدة بالصوم والصلاة أيضًا".

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وكرم قداسة البابا تواضروس مجموعة من المتميزين علميًا من أبناء قطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، مشيدًا بتفوقهم العلمي، وأكد قداسة البابا أن الكنيسة تكرم هؤلاء كنوع من التشجيع والدعم لهم، لأن العالم ينهض ويتقدم بجهود المتميزين في كافة المجالات ولا سيما مجالات العلم والبحث والعمل وأيضًا في مجال الخدمة الكنسية.

ومن جهته أشاد نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر بجهود الدولة في تطوير المنطقة الكائنة فيها كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار المنطقة أكثر من مرة أثناء تطويرها لمتابعة العمل الجاري بها بنفسه.

وقدم نيافته الشكر لقداسة البابا تواضروس على زيارته للكنيسة، وهنأ قداسته بالعيد الحادي عشر لجلوسه على كرسي مار مرقس.

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