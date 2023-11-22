الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إحباط تهريب أقراص مخدرة ودولارات فى مطار القاهرة 

أحباط تهريب أقراص
أحباط تهريب أقراص مخدرة ودولارات فى مطار القاهرة، فيتو

  تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبى الجنسية") أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.
 

 

 

 

 وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.
 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

Advertisements

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية مطار القاهرة تهريب عملات أجنبية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، محور 26 يوليو وكوبري القبة وسكة الوايلى وشارع رمسيس الأكثر زحاما

ضبط 6 تشكيلات عصابية و60 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة في حملات أمنية

حبس اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الأقصر وسوهاج

حبس 54 متهما بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة في أسيوط وأسوان

أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة.. تأجيل استئناف زوج المذيعة أميرة شنب

حبس تشكيلين عصابيين ارتكبا 28 حادث سرقة دراجات نارية بأسلوب المغافلة وقطع الأسلاك

المرور يحرر 1417 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة

تهريب نقد أجنبى وتزوير مستندات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 30 قضية متنوعة بالموانئ

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

تامر حسني لجمهوره: إنت مبتصليش ليه؟!

عامل يسرق مليونا و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال ببنها

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا للكبار

حماس تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة مع الاحتلال في قطاع غزة

أول تحرك لـ حسن نصر الله بعد الاتفاق على الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في بداية التعاملات

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

أنشيء في 2014 ويحاصره الاحتلال من كل جانب.. معلومات عن المستشفى الإندونيسي في غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية