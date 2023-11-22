جيش الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات

أعلن جيش الاحتلال اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر للاحتلال عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.

وقال متحدث جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، إن طائرة حربية اعترضت صاروخ كروز خارج الحدود الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، ذكر حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفت عددا من الأهداف والمواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

حزب الله يستهدف مواقع تابعة لجيش الاحتلال

وقال "حزب الله" في بيانه: إنه “تم استهداف تموضعات جنود ‏وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان”.

وكشف حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الحزب “لم يكن جزءًا من المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي".

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موقف حزب الله من الهدنة الإنسانية في غزة

وقال مصدر في حزب الله: إن جنوب لبنان هو جبهة مساندة لقطاع غزة، وتوقف القتال هناك سينسحب على لبنان.

وأضاف المصدر، أن حزب الله سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها؛ إذا التزمت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة؛ سيقابله رد من حزب الله.

وحذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من احتمال نشوب حرب إقليمية بسبب الوضع في جنوب لبنان.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال كوهين في رسالته التحذيرية للأمم المتحدة، إنه في حال لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل واستمر وجود "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" على الحدود، وإذا لم تستخدم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جميع قدراتها لمنع أي تواجد عسكري جنوب نهر الليطاني، فإنه يمكن أن تندلع "حرب إقليمية".

وزعم وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلية في رسالته: "من أجل مصلحة الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد - يجب أن تتبنى المناقشة القادمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهجا مختلفا تماما لإنهاء الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله على الحدود".

وأكدت تقارير نشرتها صحيفة كالكاليست العبرية، الأحد الماضي، أن حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت في تحضير خطط لتوسيع نطاق الحرب ضد لبنان.

جيش الاحتلال يستعد لحرب موسعة

وأفادت صحيفة كالكاليست العبرية في تقريرها بأن قرار توسيع دائرة الحرب في لبنان تم اتخاذه وبدأت التحضيرات لخوض المعركة في التوقيت المناسب سياسيا وعسكريا.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن هذا القرار دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإصدار قرار بوقف كافة صفقات السلاح إلى الخارج، وذلك في ظل حاجة جيش الاحتلال لكافة المركبات العسكرية، خصوصا في ظل الخسائر التي يتكبدها في هذا النوع من معدات في الحرب داخل قطاع غزة على يد كتائب القسام.