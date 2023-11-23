خريطة القرآن المجود اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم
كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الخميس 9 جمادى الأولى 1445 هجرية.
تلاوات القرآن المجود يوم الخميس 9 جمادى الأولى 1445 هجرية
وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة المطففين.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى المزمل – قصار السور 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الأحزاب- قصار السور 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق
17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة الدخان 15ق
46: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ سيد عبدالشافى هلال وما تيسر من سورة الأنعام 30ق
53: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود على حسن وما تيسر من سورة النحل 15ق
13:18 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ نصر السعيد محمد وما تيسر من سورة الزخرف 15ق
15:44 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة الأنفال 15 ق
16:12 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة طه 30 ق
01: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة يوسف 30ق
18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسرمن سورة الحجرات 30ق
21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النبأ – النازعات- الانفطار 45ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النمل 42ق
15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ فرج الله الشاذلى وما تيسر من سور الزمر- النجم - قصارالسور 44ق
01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الشافي النادي وما تيسر من سورة هود 15ق
02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة يونس 15ق
وتختتم قراءات اليوم الخميس فى تمام الساعة الـ 03:43 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورتي الشورى والزخرف 15ق
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