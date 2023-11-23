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ثقافة وفنون

خريطة القرآن المجود اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

البنا، فيتو
البنا، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الخميس 9 جمادى الأولى 1445 هجرية. 

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تلاوات القرآن المجود يوم الخميس 9 جمادى الأولى 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة المطففين.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى المزمل  – قصار السور 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الأحزاب- قصار السور  30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة الأحزاب  15 ق

17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة الدخان  15ق

46: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  سيد عبدالشافى هلال  وما تيسر من سورة الأنعام 30ق

53: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود على حسن وما تيسر من سورة النحل   15ق
 


13:18 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ نصر السعيد محمد وما تيسر من سورة الزخرف  15ق

15:44 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز على فرج  وما تيسر من سورة الأنفال  15 ق

16:12 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  محمود حسين منصور  وما تيسر من سورة طه  30 ق

01: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد الليثى وما تيسر من سورة يوسف   30ق

18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود محمد رمضان وما تيسرمن سورة الحجرات  30ق

21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النبأ – النازعات- الانفطار 45ق


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة  النمل  42ق
15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  فرج الله الشاذلى وما تيسر من سور الزمر- النجم - قصارالسور    44ق

01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الشافي النادي وما تيسر من سورة هود  15ق

02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة يونس  15ق

وتختتم قراءات اليوم الخميس فى تمام الساعة الـ 03:43 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورتي الشورى والزخرف 15ق
 


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