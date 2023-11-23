خريطة القرآن المجود اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الخميس 9 جمادى الأولى 1445 هجرية.

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تلاوات القرآن المجود يوم الخميس 9 جمادى الأولى 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة المطففين.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى المزمل – قصار السور 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الأحزاب- قصار السور 30 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق



17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة الدخان 15ق



46: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ سيد عبدالشافى هلال وما تيسر من سورة الأنعام 30ق



53: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود على حسن وما تيسر من سورة النحل 15ق





13:18 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ نصر السعيد محمد وما تيسر من سورة الزخرف 15ق



15:44 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة الأنفال 15 ق



16:12 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة طه 30 ق



01: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة يوسف 30ق



18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسرمن سورة الحجرات 30ق



21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النبأ – النازعات- الانفطار 45ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النمل 42ق

15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ فرج الله الشاذلى وما تيسر من سور الزمر- النجم - قصارالسور 44ق



01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الشافي النادي وما تيسر من سورة هود 15ق



02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة يونس 15ق



وتختتم قراءات اليوم الخميس فى تمام الساعة الـ 03:43 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورتي الشورى والزخرف 15ق

