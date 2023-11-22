كيفية التظلم على عدم زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطن المستفاد من معاشات تكافل وكرامة التظلم في حالة عدم الحصول على زيادة المعاش المقررة من قبل رئيس الجمهورية الأخيرة والتي نصت على زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة ١٥٪؜.

كيفية التظلم على عدم زيادة معاش تكافل وكرامة

يدخل الشخص المتظلم على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- يدخل الشخص الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقما.

- تظهر البيانات الخاصة بالشخص المستعلم عن اسمه ورقم الكارت ونوع الكارت وسبب قطع الدعم أو إيقافه

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تسجيل الشكوى الخاصة بالمستعلم ردا على سبب القطع أو الإيقاف.

- طباعة الشكوى التي قدمها المتظلم.

- تقوم الوزارة بالرد على الشكوى إلكترونيا، والمطالبة باستيفاء البيانات أو الأوراق.

شروط تكافل وكرامة



1- ألا يكون الزوج/الزوجة أو المسن العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.



2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.



3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.



4- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.



5- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

- ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

- إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

- ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأمينى).

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

- امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).

- الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطة عن ذاته.

- الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

- ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.



- مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

- امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء...).

- تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

- عدم الاستدلال على الأسرة فى نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).

- مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).