الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش طفل من وزارة التضامن الاجتماعي

معاش طفل , فيتو
معاش طفل , فيتو

 تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعما ماديا نقديا تحت مسمى “معاش الطفل” للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاما، وذلك بموجب شروط محددة. 

المستندات المطلوبة للحصول على معاش طفل 

1- صورة شهادة الميلاد

2- بيان بالموقف التأميني

3- صورة وثیقة طلاق الوالدين وصورة وثيقة زواج الأم

4- صورة شهادة وفاة الوالدين في حالة الطفل اليتيم

5- مستند السجن في حالة سجن الأب أو الأم
 

شروط الحصول على معاش طفل من التضامن 

• أن يكون الطفل مصري أو مصرية
• السن أقل من 18 سنة
• عدم وجود دخل ثابت
• أن يكون الأبوان مطلقين والأم متزوجة من غير الأب والأب متزوجًا من غير الأم أو يكون يتيم الأم والأب أو يكون مسجونًا والأم متزوجة من غير الأب المسجون.

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الفئات المستحقة لمعاش طفل 

1- الأطف​ال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

2-  أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

3-  أطفـال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

شرط استمرار معاش الطفل 

 ويقدم معاش الطفل كمنحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 350 جنيها شهريا، على أن تستمر مدة المنحة 8 أشهر بدءً من أكتوبر حتى مايو من كل عام دراسي، وأيضا أن يحصل على معاش الطفل أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

معاش الطفل 

حددت المادة (49) من قانون الطفل الأطفال الذين يحق لهم الحصول على معاش شهري وفقا للقانون.

ويكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

حقوق الطفل في القانون

 قانون الطفل، والمادة 76 مكررًا للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:

1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.

2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.

3- أن توفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.

والمادة (77) للطفل المعاق الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.

وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون.

 

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