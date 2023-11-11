في عيد ميلاده، 4 أزمات في حياة أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي، احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ 43، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام بفيديو راقص، وتهنئة قال فيها "كل عام وأنا بخير، بقيت ٤٣ عامًا".

وجدير بالذكر أنه إلى جانب أعماله الفنية المتنوعة والمتميزة، أثار أحمد الفيشاوي جدلًا واسعًا بسبب أزمات عدة مر بها في حياته، ومن أبرز هذه الأزمات:

أزمة ابنه الألماني

أثار أحمد الفيشاوي الجدل مؤخرًا بسبب ابنه تيتوس، وهو ابنه من طليقته الألمانية دينيس خاصة بعدما اعترف رسميًّا به ويبلغ من العمر 8 سنوات، ليصدم اعترافه العديد من متابعي وجمهور الفيشاوي، والذين عبروا عن دهشتهم لاعتراف الفيشاوي بابنه بعد مرور 8 سنوات، بعدما رفعت طليقته دعوى قضائية وطالبت بإثبات نسب طفلها "تيتوس"، إثر رفض والده "الفيشاوي" الاعتراف به.

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أزمة ابنته لينا

كان لأحمد الفيشاوي قضية نسب أخرى مع ابنته لينا من هند الحناوي التي لم يعترف بنسبها إلا بعد قضية هي الأشهر في الوسط الفني، ولقد ولدت لينا في عام 2003، ورفض أحمد الفيشاوي الاعتراف بنسبها له، حتى قامت والدتها هند الحناوي، آنذاك، برفع قضية على الفيشاوي، عام 2004، وكانت أشهر قضية نسب في مصر والعالم العربي.

5 زيجات مثيرة للجدل

لطالما أثار أحمد الفيشاوي الجدل بزيجاته الرسمية التي بلغت 5 زيجات، وكانت الزيجة الأولى من هند الحناوي، والزوجة الثانية لأحمد الفيشاوي كانت من السيدة وسام عاطف عطية واستمرت الزيجة ٥٥ يومًا، والزوجة الثالثة للفيشاوي هي الألمانية دنيس ولمان، والزوجة الرابعة هي الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، أما الزوجة الخامسة لأحمد الفيشاوي فكانت ندى كامل، التي قرر الانفصال عنها لأسباب غير معلنة.

حكايات الفيشاوي الصغير مع الوشم

يثير أحمد الفيشاوي الجدل دومًا بسبب الوشم الذي أصبح يغطي كل جزء من جسده ودائمًا ما يثير الجدل به إما بسبب الجهد الذي يحتاجه لإخفاءه في الأعمال الفنية، وأثار الجدل به أيضًا وهو في ملابس الإحرام، حيث ظهر "التاتو" بشكل كثيف على يده وصدره حتى رقبته وقد هاجمه الجمهور بسبب هذا الأمر، وأصبح التاتو بالنسبة لأحمد الفيشاوي بمنزلة الإدمان.