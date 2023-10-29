أحمد الفيشاوي يكشف كواليس فيلمه الجديد السيستم (صور)

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورا جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد “السيستم”.

كواليس فيلم السيستم

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلا: “يا ترى إيه اللي هيحصل لوحيد الحكيم في السيستم.. من تصوير اليوم فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، أول فيلم للمخرج أحمد البنداري”.

أحمد الفيشاوي

وانتهى الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد عادل مش عادل، حيث احتفل بذلك عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلا: “عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم.. قريبا بالسينمات في مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار: أدهم سعيد وحسام كمال”.