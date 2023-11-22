الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رياضة

لويس سواريز يعترف بصعوبة مشاركته أساسيا مع أوروجواي بسبب نونيز

لويس سواريز وداروين
لويس سواريز وداروين نونيز، فيتو

اعترف لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي ومنتخب أوروجواي، بصعوبة مشاركته أساسيا مع منتخب بلاده، في ظل تألق داروين نونيز لاعب ليفربول الإنجليزي.

وشهدت قائمة منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الحالية في شهر نوفمبر، عودة لويس سواريز بعد غياب عام كامل عن منتخب بلاده، حيث كان الظهور الأخير له في ختام دور المجموعات لكأس العالم، ضد غانا في 2 ديسمبر 2022.

 

لويس سواريز

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة "آبولا" البرتغالية: "لديّ دور يجعلني في غاية السعادة، وأريد أن أساعد الفريق بأفضل شكل ممكن، أنا أتنافس مع أحد أفضل المهاجمين في العالم وهو نونيز، يجب أن أستمتع بذلك".

 

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وأردف بقوله: "ما يتوجب عليّ فعله هو المساهمة بأكبر قدر ممكن مع المنتخب الوطني، وأن أبذل أقصى جهد، بناء على ظروف الأشهر القليلة الماضية، لم أتخيّل عودتي، لكنه حدث وحصلت على مقعد في القائمة من خلال العمل الجاد والأداء الجيد، لدينا مجموعة رائعة وسأحاول مساعدتها، أشعر بوجود مودة حقيقية تجاهي".

 

وعاد الهداف التاريخي لويس سواريز للدفاع عن ألوان منتخب أوروجواي، بعدما تم استدعاؤه من قبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، لمباراتي الأرجنتين وبوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

 

وأعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم، قائمة اللاعبين التي شهدت ضم سواريز، الذي يلعب حاليا في جريميو البرازيلي، وعودة المدافع خوسيه ماريا خيمينيز، ولاعب الوسط رودريجو بينتانكور.

 

وكانت آخر مباراة قد شهدت مشاركة الثلاثي مع أوروجواي، هي التي ودعت فيها الأخيرة مونديال قطر 2022، رغم الفوز بهدفين على غانا.

 

عودة لويس سواريز 

ولم يتم استدعاء سواريز من قبل من جانب بيلسا، في حين يعود خيمينيز من الإيقاف، وبينتانكور بعد تعافيه من إصابة خطيرة، تعرض لها في فبراير الماضي أثناء لعبه مع توتنهام.

 

وتضم القائمة أيضا لاعبين مثل: فيدريكو فالفيردي ورونالد أراوخو وفاكوندو بيليستري وسرخيو روتشيبت ومانويل أوجارتي ونيكولاس دي لا كروز، وداروين نونيز وماكسيلميليانو أراوخو.

 

وتشمل القائمة للمرة الأولى: مهاجم ليون المكسيكي فيدريكو بينياس.

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اوروجواي لويس سواريز داروين نونيز ليفربول جريميو البرازيلى

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