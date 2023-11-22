جمع معلومات استخباراتية، تفاصيل نشاط إسرائيل في قطاع غزة خلال الهدنة

حرب غزة، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الخطة المزمع تنفيذها خلال قطاع غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها مع حركة حماس.



معلومات استخباراتية لجيش الاحتلال

وأكد جالانت، أنه خلال الهدنة سنوفر معلومات استخباراتية لقواتنا المنتشرة داخل غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

وأفادت تقارير إخبارية نقلا عن إعلام عبري، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بأن الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة تبدأ غدا الخميس، الساعة 10 صباحا.

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وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل جنوب القطاع.

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل

ــ الاتفاق يشمل دخول المساعدات بشكل مستمر للشعب الفلسطيني وهو يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة

ــ مناقشة وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة