الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

5 رسائل مصرية قوية أمام قمة مجموعة العشرين، حماية المدنيين بحرب غزة أبرزها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو


 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى القمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20 المنعقدة اليوم ٢٢ نوفمبر الجاري، وفيما يلي أبرز الرسائل:


- أسلوب تفاعل المجتمع الدولى مع الحرب الدائرة فى الأراضى الفلسطينية يعد تجسيدا لهذه الانتقائية التى نتحدث عنها.


- لا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح، وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولى.

-ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقه المشروع فى إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.

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- لقد أصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمى، بشكل شامل، أمرا لا مفر منه.


- إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف،  لتعزيز قدرتها على التمويل، وفقا لأولويات الدول النامية فضلا عن ضرورة احتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل.

 

- لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة.. فالتحديات تفرض نفسها.. وتمتد وتتسع وتتشابك ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات.. نحكم فيها الضمير الإنسانى وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن.

 

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G20 الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني

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