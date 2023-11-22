وكيل تعليم الأقصر يدعو إلى تفعيل دور التوجيه المالي والإداري في المتابعات الميدانية بالمدارس

اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بأعضاء إدارات التوجيه المالي والإداري، الشئون القانونية، وخدمة المواطنين، وذلك لمناقشة أعمال وتكليفات التوجيه المالي والإداري في ظل الأحكام واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور جمال عبيد مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، عادل كمال مدير إدارة الشئون القانونية، وفتحي عبد الصبور مدير إدارة خدمة المواطنين.

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أثنى وكيل تعليم الأقصر في بداية الاجتماع على أداء الإدارات الثلاث وما تتسم به من سرعة ودقة وحزم وترتيب مناسب للأولويات، وتجاوب واعٍ سواء مع هيئة النيابة الإدارية أو هيئة الرقابة الإدارية.

ودعا خالد إلى تفعيل دور التوجيه المالي والإداري في تحقيق الانضباط الإداري بديوان المديرية وملحقاتها، ومتابعة تواجد الموظفين داخل الديوان بشكل دوري، وذلك حفاظًا على سير العمل بشكل جيد.

كما ناقش خالد خلال الاجتماع تفعيل دور التوجيه المالي والإداري في المتابعات الميدانية بالمدارس لتذليل العقبات وتفادي حدوث المشكلات وسرعة التعامل مع المشكلات التي قد نشأت بالفعل وهي في مهدها لتفادي تضخمها. وكذلك مناقشة السلبيات والمعوقات التي تعوق عمل التوجيه المالي والإداري بالمدارس والإدارات التعليمية.

ومن جهة أخرى حث خالد على نشر الثقافة القانونية وإثراء المعرفة الإدارية للموظفين، من خلال ورش عمل تعقدها إدارة التوجيه المالي والإداري بالتعاون مع إدارة الشئون القانونية، تستهدف هذه الورش مديري الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام في مرحلتها الأولى، ثم يتطرق بعد ذلك لمديري المدارس.

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