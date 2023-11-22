شهد نادى المقاولون العرب الرياضي أمس انعقاد الجمعية العمومية العادية وسط حضور كبير من العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية والمسددين لاشتراكات السنة المنتهية.

عمومية نادي المقاولون

وشهدت الجمعية العمومية العادية مناقشة جدول الأعمال، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح.

تفاصيل الجمعية العمومية العادية لنادى المقاولون العرب

وأعلن المستشار أحمد سعد محمود عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية وتم عرض جدول الأعمال على الجمعية العمومية والتي وافقت على كافة بنوده وشملت الآتى:

Advertisements



1) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق بتاريخ 22/11/2022

2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30/6/2023 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد 2023//2024وتقرير مراقب الحسابات.

3) اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/ 2023 مشروع الموازنة التقديرية (التخطيطية) للسنة المالية المقبلة.

4) انتخاب عدد (2) عضو مجلس ادارة (مقعد فوق السن) مناصب شاغرة.

5) تعيين مراقب حسابات للنادي للسنة المالية الجديدة وتحديد مكافأته.

6) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للنادي.

7) النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني خلال 10 ايام من تاريخ الإعلان.



كما اعتمدت الشروط التي حددها مجلس الإدارة لقبول العضوية الزائرة بمحضر رقم 16 بتاريخ 15/8/2023.



وفاز المهندس أيمن محمد إبراهيم أحمد عطيه والمهندسحسن مصطفى كامل حسن مصطفى بالتزكية بعضوية مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي فوق السن استكمالا للدورة 2021/2025 وكانت الأصوات كالتالي:-



• اجمالي عدد بطاقات الإدلاء بالرأي في الصناديق ( 1817 ) بطاقة

• عدد بطاقات الإدلاء بالرأي الصحيحة ( 1730 ) بطاقة

• عدد بطاقات الإدلاء بالرأي الباطلة ( 87 ) بطاقة

• اجمالي عدد البطاقات الموافقة على التزكية ( 1514 ) بطاقة

• اجمالي عدد البطاقات الغير موافقة علي التزكية ( 216 ) بطاقة



رسالة محسن صلاح لعمومية نادي المقاولون

وفى نهاية الجمعية وجه المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة الشكر لأعضاء الجمعية للحضور والحرص على المشاركة مشيرا إلى حرص مجلس الإدارة على توفير الخدمات للأعضاء والاهتمام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية وطالب الحضور بتقديم المقترحات المختلفة لإدارة النادي لدراستها وعرضها على مجلس الإدارة.



حضر اجتماع الجمعية العمومية الدكتور أنسى البشوتى عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، والمهندس طارق خضر والمهندس أيمن عطية والمهندس حسن مصطفى، والمهندسة دينا عادل فتحي والأستاذ موسى على موسى والمهندس كريم رأفت والمهندس عمر عثمان أعضاء مجلس الإدارة والأستاذ جلال فراج المدير التنفيذي للنادي والأستاذ على العسال المشرف العام للنادي.



كما وجه الأعضاء الشكر لمجلس الإدارة على جهودهم في العمل على تقديم وتطوير الخدمات وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية لأسرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



