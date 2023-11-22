تعاون بين حماية المستهلك والغرف التجارية لمواجهة ارتفاع الأسعار

استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة الغرفة بالجيزة أحمد جابر.

استعرض اللقاء، أهمية دور الجهاز في هذه الفترة ودوره في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع الغرف التجارية في المرحلة القادمة وذلك لتحقيق الانضباط في الأسواق وضرورة أن يكون هناك وعي للتجار بالقانون، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط في السوق هو خطة عمل الجهاز في الفترة الحالية.

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وأوضح رئيس الغرفة أنهم مُتطلعون إلى التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية بالقاهرة، مُشيدا بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به الجهاز، وأن الغرفة ستعمل مع الجهاز في الفترة الحالية على الالتزام بالقانون وتوعية التجار لتحقيق الانضباط في الأسواق، مُثمنًا دور الجهاز في التوعية والحملات الرقابية التي يشنها الجهاز في الأسواق.

وأعرب رئيس الجهاز عن امتنانه وشُكره للغرفة التجارية لهذه الزيارة، مؤكدًا اهتمامه وتطلعه للتنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.

عروض الجمعة البيضاء

من ناحية أخرى، يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء.

ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

وشدد جهاز حماية المستهلك أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الإستخدام، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

ويلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

وفي حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية، يجب التأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

تحذير من الإعلانات الوهمية

أهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

عروض الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار إلى طرق تلقي الشكاوى وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.