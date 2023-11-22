السيسي أمام قمة مجموعة العشرين: لا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد.. ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى القمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20 المنعقدة اليوم ٢٢ نوفمبر الجاري.

استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة



وقال الرئيس السيسي: “أود بداية، أن أعرب عن فائق امتناني.. لفخامة رئيس وزراء الهند.. على تنظيم هذه القمة.. التي تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة..وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وتفاقم تحديات تغير المناخ.. بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية.. التي تتفاقم في النظام الدولي”.

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الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية

وأضاف: “لعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولي..مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية.. يعد تجسيدا لهذه الانتقائية التي نتحدث عنها فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح.. وتخلف الدمار والتشريد.. بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة.. بضرورة حماية المدنيين.. واحترام القانون الدولى بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني.. على حقه المشروع في إقامة دولته.. والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل”.

وتابع: “السادة رؤساء الدول والحكومات، إن ما نشهده اليوم من أزمات..وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري.. إنما تتماس وتتقاطع.. مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم.. والتي تنعكس سلبا بقوة.. على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.. خاصة في الدول النامية”.

وأكمل: “لقد أصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي، بشكل شامل، أمرا لا مفر منه ويأتي على رأس ذلك: إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي.. بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة.. وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة”.



وأوضح: “يضاف إلى ذلك.. إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف.. لتعزيز قدرتها على التمويل.. وفقا لأولويات الدول النامية فضلا عن ضرورة احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية.. بما فيها الدول متوسطة الدخل”.

واختتم: "لم يعد الصمت خيارا، إزاء ما اندلع من أزمات.. ولم يعد الانتظار والترقب حلا.. لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيا واقتصاديا ودعوني أقول لكم: "إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة.. فالتحديات تفرض نفسها.. وتمتد وتتسع وتتشابك ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات.. نحكم فيها الضمير الإنساني.. وقيم العدل والإنصاف والموضوعية.. والمصالح المشتركة وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة..والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن.. نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها".