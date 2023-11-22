الموت يفجع الفنان شريف رمزي

أعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه صلاح، بعد معاناة مع المرض وبقائه في العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة منذ عامين.

وكتب شريف رمزي على حسابه الشخصي بـ انستجرام: البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

على الجانب الآخر، كان الفنان شريف رمزي كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه “صلاح” وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة منذ فترة ليست قصيرة دخل على إثرها في غيبوبة واحتجز في أحد المستشفيات.

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آخر تطورات الحالة الصحية لشقيق الفنان شريف رمزي

وقال “شريف” في تصريح خاص لـ"فيتو":" للأسف شقيقي صلاح مازال مريضا وفي غيبوبة بقاله سنة وشهرين"، مطالبا بالدعاء له.

وفي العام الماضي أعلن الفنان شريف رمزي عن تأجيل إجراء العملية الجراحية التي كان من المفترض أن يجريها شقيقه صلاح رمزي، ولكنها تأجلت بسبب حالته الصحية.

وقال الفنان شريف في وقت سابق من خلال خاصية “الإستوري" عبر حسابه على موقع “إنستجرام":" تم تأجيل عملية أخي نظرا لأن حالته الصحية لا تسمح لإجرائها اليوم.

وأضاف شريف رمزي قائلا: أشكر كل من دعا له وكل من إتصل أو بعث الدعاء أرجوكم لاتنسوا الدعاء.