الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

جينا أورتيجا تطلب فسخ عقدها مع Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا لدعمها فلسطين

جينا اورتيجا، فيتو
جينا اورتيجا، فيتو

هوليوود وأحداث فلسطين وإسرائيل، طلبت الممثلة الشابة الشهيرة في هوليوود، جينا أورتيجا، من استديو Spyglass، المنتج لفيلم SCREAM 7، فسخ عقدها، بعد طردهم للممثلة ميليسا باريرا، بسبب دعمها لدولة فلسطين.

يذكر أن جينا أورتيجا، هي بطلة فيلم  SCREAM 7، وأظهرت دعمها لفلسطين عبر حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”، مثلما فعلت ميليسا، ولكن الفرق بينها وبين ميليسا، أن جينا أورتيجا هي بطلة الفيلم، علاوة علي أنها أحد أنجح الفنانات الشابات في هوليوود حاليا.

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أول تعليق لـ أستديو 'Spyglass' بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

في أول تعليق رسمي حول طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار، أصدر استديو 'Spyglass' بيانا نشره عدد من المواقع والصحف الأمريكية.

وقال استديو 'Spyglass'، في البيان الذي أصدره منذ قليل، "لا نتسامح مطلقًا مع معاداة السامية، أو التحريض على الكراهية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة، إلى الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو تشويه الهولوكوست، أو أي شيء يتجاوز الخط بشكل صارخ، ويتحول إلى خطاب كراهية".

 

 

طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7

وأعلنت شركتا Spyglass وParamount، للإنتاج السينمائي، طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

ونشرت ميليسا باريرا، المكسيكسة الأصل، منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، طالبت فيه بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها لكل من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، حيث كتبت قائلة: “أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك… فلسطين ستكون حرة... حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور.. الإعلام الغربي لا يظهر إلا الجانب الآخر… لماذا يفعلون ذلك، سأدعك تستنتج بنفسك”.

فيما لم تصمت ميلسيا، علي خبر طردها، فنشرت صورة عبر حسابها علي انستجرام، علقت فيها على ما حدث معها قائلة: "في نهاية المطاف أُفضل أن يتم استبعادي بسبب من أمثلهم، بدلًا من أن يتم ضمي بسبب من أستبعدهم".

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هالزي تعلن دعمها لـ فلسطين وتعترف لم أتحدث سابقًا بسبب الخوف

في سياق متصل، أصدرت المغنية الشهيرة هالزي، بيانا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أعلنت فيه دعمها لدولة فلسطين، معترفة بأنها لم تتحدث سابقًا بسبب الخوف.

وقالت هالزي في بيانها:" مؤخرا تم سؤالي كثيرا، عن عدم حديثي عن الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين، خاصة مع دعمي لفلسطين، خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل عددا قليلا من الناس، يتهموني بالجبن، ولكي أكون صادقًة تمامًا، فهو كذلك، أنا هنا لأسميها كما هي، وأعترف بأسفي، وأؤكد من جديد موقفي فيما يتعلق بتحرير الشعب الفلسطيني، أنا كنت خائفة من التعبير عن دعمي لفلسطين مرة أخرى، لكن الآن، لا يناسبني القرار الذي اتخذته، بعد أن اضطررت الى إلغاء جولتي الأخيرة، بسبب وجود قناصة في السماء، وتهديدي عدة مرات.. لكن لن يمنعني ذلك من التعبير، عن دعمي للعائلات التي تعاني من عنف أسوأ بكثير".

 

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إنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية بينما العالم يشاهد

في سياق متصل، تحدثت الممثلة الشهيرة إنجلينا جولي، عن مجزرة جباليا، التي ارتكبتها إسرائيل  في غزة، مستنكرة صمت العالم عما يحدث للشعب الفلسطيني.

 ونشرت إنجلينا جولي صورة لمجزرة جباليا، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت أسفلها قائلة:"هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين، الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه… لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية… 40% من القتلى أطفال أبرياء… عائلات بأكملها تُقتل... وبينما يراقب العالم، وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء، والدواء، والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي... ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

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