الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رياضة

البنك الأهلي وفاركو يتعادلان 1-1 وديًا استعدادًا لعودة الدوري المصري (صور)

البنك الأهلي وفاركو،
البنك الأهلي وفاركو، فيتو

انتهت منذ قليل، مباراة نادي البنك الأهلي وفاركو الودية بالتعادل الإيجابي 1/1 والتي أقيمت مساء اليوم بستاد حرس الحدود خلال معسكر البنك الأهلي بالإسكندرية.

مباراة البنك الأهلي وفاركو

وتأتي مباراة البنك الأهلي وفاركو ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خلال المعسكر المغلق.
ومن المقرر أن يختتم فريق البنك الأهلي معسكره المغلق عقب مواجهة إنبي الودية الأربعاء المقبل  بستاد بتروسبورت.

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البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا لعودة الدوري

وقرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري 
وذلك استعدادا لعودة مواجهات الدوري المصري الممتاز  عقب انتهاء فترة التوقف الدولي 
ويسعى طارق مصطفى خلال المعسكر تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية 
 

وكان فريق البنك الأهلي، فاز على نظيره أورانج، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك خلال فترة التوقف الدولي. 

أحرز أهداف البنك الأهلي كل من أمير مدحت، عماد فتحي، أدهم حامد، في مباراة شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطى اللقاء، بهدف إكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات، وتطبيق بعض النواحي التكتيكية والخططية.

وكان نادي البنك الأهلي فاز في الظهور الأول لـ طارق مصطفى على نظيره  المصري البورسعيدي، بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة البنك الأهلي والمصري

 سجل أهداف البنك الأهلي كل من: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

 

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