الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تحديد موعد الامتحانات الشفهية للمتقدمين لمسابقة 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف

رئيس التنظيم والإدارة
رئيس التنظيم والإدارة ووزير الأوقاف،فيتو

 استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، حيث قاما بتفقد امتحان المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، وقد شملت الجولة تفقد أماكن استقبال المتقدمين، وقاعات الامتحانات ولجان الكشف الطبي.

وخلال الجولة، وجه وزير الأوقاف الشكر للدكتور صالح الشيخ، على الجهد الكبير الذي لمسه في تنفيذ المسابقة بكل مراحلها، حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة للامتحانات والتي تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات من بين جميع المتقدمين، موضحًا أن الاختيار يتم وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، مؤكدًا على التعامل بحسم شديد مع من يتقدم بمستندات مزورة في التقدم للوظيفة.

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مسابقة جديدة بوزارة الأوقاف 2024


وأوضح الوزير أنه في إطار تلبية حاجة الوزارة من الأئمة والعمال، فمن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب وشغل 1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث خلال شهر يناير 2024م المقبل، وستنشر تفاصيل المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

الجهاز الإداري للدولة 


من جانبه، قدَّم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة، على الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لخدمة قضايا الوعي والتنوير، مؤكدًا أن الجهاز يعلي من تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وحرصه على اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة والدخول للجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة


وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف بدءًا من 20 ديسمبر 2023م المقبل.. وسيقوم الجهاز لاحقًا بإخطار المتقدمين بموعد امتحانهم.

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