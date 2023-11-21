الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى إلى 390

المتحدث بإسم جيش
المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أعلن دانيال هاجاري، المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، ارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 390.

القتال في غزة

وزعم أن تقييم رئيس الأركان حول العملية البرية في غزة يؤكد تحقق أهدافها لكنها ستسغرق وقتا، متابعا "عمقنا القتال في عدة محاور ويدنا هي العليا وسنواصل قتل كل عناصر حماس، وقواتنا أكملت محاصرة جباليا وهي منطقة قتال مهمة وكذلك في حي الزيتون".

خلايات حماس

وادعى أن "هناك بنية تحتية إرهابية في المستشفيات ويجرى استخدام المرضى دروعا بشرية، وقضينا علي خلايا عدة في منطقة شمال غزة كانت تطلق قذائف ضد قواتنا".

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قتلى جيش الاحتلال

مصير عمليات جيش الاحتلال بعد اتمام صفقة الأسرى

وبسؤال عن مصير العمليات في غزة بعد اتمام صفقة انتقال الأسرى مع حماس، علق: "هناك تقدم بشأن صفقة الأسرى وهذا أمر يبحث علي المستوي السياسي، الحرب طويلة وهناك مراحل كثيرة وأهداف سنعمل علي تحقيقها، وفي كل الأحوال هناك أهداف للحرب منها تفكيك حماس وبناء حدود اَمنة لمواطنين دولة إسرائيل واعادة الرهائن، وسنتقدم الي الأمام من اجل تحقيق أهداف الحرب حتى بعد الانتهاء من صفقة الأسرى، ولكن قد يكون هناك تخفيف من العملية البرية بغزة"، وذلك على حد قوله

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وكشف خليل الحية، القيادي في حركة حماس، تفاصيل جديدة عن مطالب الحركة ومقترحاتها بشأن الموافقة علي صفقة الأسرى والهدنة في غزة.

شروط حماس في صفقة الأسرى

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في بيروت: "لا نستطيع حتى الاَن القول إنه حدث اتفاق، ولكننا في سبيلنا لعقد الاتفاق وسنعلن ساعة الصفر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حال وافق الاحتلال الإسرائيل علي مقترحنا والذي يتضمن وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى من النساء والأطفال دون الـ19 عاما بين الجانبين، ومقابل كل إسرائيلي يتم اطلاق سراح 3 فلسطينيين، ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود بشكل كثيف جدا".

وقال “الحية”: "نحن بالأمس سلمنا ردنا علي المقترح الأخير وصلنا من الوسطاء سواء للأخوة المصريين أو القطريين بشأن الهدنة وصفقة الأسرى وننتظر رد الاحتلال الإسرائيلي".


بداية مفاوضات صفقة الأسرى

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل في بيروت: "اذا لم يكن الاحتلال يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها"، مشيرًا:"هناك حوارات منذ شهر ونتبادل الإقتراحات برعاية مصر وقطر بشأن الهدنة".

مرواغة الاحتلال الإسرائيلي

وأكد: "الاحتلال الإسرائيلي يراوغ منذ شهر وكلما اقتربنا من الإتفاق عدنا الي الوراء، ولن نستبق الأحداث ولن نعلن تفاصيل الهدنة وخلال الساعات المقبلة ستتكشف الأمور بكامل تفاصيلها".

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