الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة مشروع القطار الكهربائي السريع

إجتماع لمناقشة مشروع
إجتماع لمناقشة مشروع القطار الكهربائي السريع،فيتو

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة تنفيذ القطار الكهربائي السريع بديوان عام المحافظة وبحضور السيد اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وبحضور الهيئة القومية للأنفاق وممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الطود وممثلي الوحدات المحلية لمركزي أرمنت وإسنا.


وتم خلال الاجتماع توضيح التعارضات العمودية والموازية لمسار القطار السريع، وكذلك تم توقيع المحطات وخطوط الشبكات والمسارات المقترحة للربط لتغذية محطات القطار وورش الخدمة والمناطق اللوجستية بمرافق ( مياه الشرب والصرف الصحي).

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وقال محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إن هذا المشروع الفائق السرعة يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي.

وبدأ الاجتماع بوصف شامل لمسار المشروع واستعراض المحطات الرئيسية والإقليمية وهي محطة الأقصر وتصل مساحة الموقع العام للمحطة  بالأقصر 185680 متر مربع،  ومحطة أرمنت ومساحتها 158400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176185 متر مربع، وتم عرض الأعمال الجارية بالمحطات الثلاث، وموقف التنسيقات الخاصة بتعارضات المرافق العامة داخل احداثيات الموقع العام للمحطات.

 

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