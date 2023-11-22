قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التملك في سيناء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 (مكرر)، الصادر في 20 نوفمبر 2023، قرارا جديدا لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم 72 لسنة 2023، بشأن راغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد على أراضي فى شبه جزيرة سيناء



ونصت المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى: "ويكون لراغبى التملك أو الانتفاع من واضعى اليد التقدم بطلباتهم وفقا لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر سنة 2024.".



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، ينص على قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أراضي فى شبه جزيرة سيناء.



وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

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