مسئول سابق بإدارة أوباما يهين مصري ويسب الإسلام لأجل الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

حرب إسرائيل على غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد موظفي البيت الأبيض في عهد أوباما ويدعى ستيوارت سيلدويتز، قام بإهانة وسب مصري يعمل على عربة طعام في نيويورك، واتهمه بالإرهاب، وذلك لدعم ستيوارت للاحتلال الإسرائيلي.

مسئول أمريكي سابق يهين عامل مصري

وبسبب حرب إسرائيل على غزة، قام ستيوارت سيلدويتز، الدبلوماسي الأمريكي ومستشار في البيت الأبيض عمل في إدارة أوباما، باستفزاز المصري، العامل على إحدى عربات الطعام في نيويورك، فما كان من المصري إلا أن طلب منه الرحيل والابتعاد عن عربة الطعام، لكن ستيوارت استفز المصري بلصق علم الاحتلال الإسرائيلي على عربة الطعام، واتهمه بأنه مجرم وإرهابي.

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ستيوارت يتهم العامل المصري بالإرهاب، فيتو



كما استفز ستيوارت العامل المصري بأنه ليس له الحق في التواجد على أرض أمريكا، واتهمه بدعم الإرهاب، وعندما رد عليه المصري قائلًا: "إنكم من تقتلون الأطفال وليس نحن"، فما كان من ستيوارت سيلدويتز إلا أن رد عليه ردًا صادمًا حيث قال: "إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني ليس كافيًا!"

مسئول أمريكي يسب الإسلام لأجل الاحتلال الإسرائيلي



وفي مقطع آخر، ردد ستيوارت سيلدويتز عبارات معادية للإسلام، ولرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فما كان من البائع المصري إلا أن طلب منه الرحيل، وهدده بإبلاغ الشرطة، بعد أن وجه ستيوارت له كلمات عنصرية وإهانة بسبب معاداته للفلسطينيين، ودعمه قتل الأطفال الفلسطينيين.

this man is continuing to berate and harass the halal cart vendor. He ends the video with “if we killed 4,000 palestinian kids? It wasn’t enough”. pic.twitter.com/yhu4HSvIEZ — Layla 🪬 (@itslaylas) November 21, 2023



وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا والعالم العربي والإسلامي، وبعد انتشار مقاطع الفيديو العنصرية لـ ستيوارت سيلدويتز ضد عامل الطعام المصري وإهانته للإسلام، أعلنت مؤسسة العلاقات الحكومية الأمريكية في جوثام، قطع جميع علاقاتها مع سيلدويتز الذي كان يعمل لديها.

This man wearing a green jacket was berating and harassing a halal cart vendor off 83rd and 2nd Ave in NYC. Does anyone know who this man is? Planning to report to the authorities. pic.twitter.com/GwklyXpsPH — Layla 🪬 (@itslaylas) November 21, 2023

إنهاء عمل المسئول الأمريكي السابق من عمله



وقالت مؤسسة العلاقات الحكومية الأمريكية في بيان لها: "لقد أنهت العلاقات الحكومية في جوثام كل الارتباط مع ستيوارت سيلدويتز، وهو شخص لم يساهم في عملنا منذ سنوات، حيث يُظهر مقطع الفيديو المنتشر أفعالا عنصرية وتحط من كرامة المعايير التي نمارسها في شركتنا".

طرد ستيوارت من الوكالة الحكومية، فيتو

كما قال المتحدث باسم شرطة نيويورك: "إن الشرطة على علم بمقاطع الفيديو وتقوم بمراقبة الوضع".

أثارت مقاطع الفيديو التي تظهر عنصرية ستيوارت سيلدويتز مع عامل الطعام المصري غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد الإهانات التي وجهها للعامل المصري وللإسلام.

ستيوارت سيلدويتز دبلوماسي أمريكي يهين مصري

وعلق معاذ قائلًا: "هذا الشخص اللي بالمقطع اسمه ستيوارت سيلدويتز وهو دبلوماسي أمريكي ومستشار في البيت الأبيض عمل في إدارة أوباما، اليوم حصل عربة طعام يشتغل فيها مصري في نيويورك، جاء يهدده ويسخر منه ومن دينه وحتى انه سب القرآن واستنقص منه، تخيل أن شخص بهذة العقلية العنصرية والقذارة كان يعمل مستشار لرئيس في الحكومة الأمريكية!"

إنهاء عمل استيوارت من عمله الحكومي، فيتو



وتابع معاذ قائلًا: " على فكرة هذه ليست المرة الوحيدة التي يضايق فيها المصري ويتعنصر عليه هنا في نهاية المقطع قال: "إذا قتلنا 4000 طفل من الفلسطينيين؟ لم يكن ذلك كافيا".

ورد فيصل فهد قائلًا: "أبشركم الوضيع ستيوارت سيلدوفيتز انطرد من المؤسسة الأمريكية Gotham Government Relations اللي كان شغال فيها مستشار ونشرو تغريدة على منصة X "تويتر" قبل كم ساعه قالو فيها: "أنهت العلاقات الحكومية في جوثام جميع الانتماءات مع ستيوارت سيلدوفيتز، وهو فرد لم يساهم في عملنا منذ سنوات… فيديو أفعاله عنصري وتنتهك المعايير التي نمارسها في شركتنا." وايضًا نشرو صوره يؤكدون فيها نفس الكلام."

مسئول الشئون الإسرائيلية الفلسطينية الأمريكي يتحيز للاحتلال

وقال إياد الحمود: "مستشار سابق في عهد أوباما ذهب لعربة طعام في نيويورك وشتم العامل المصري وشتم النبي محمد وشتم المسلمين واتهم العامل بأنه إرهابي وقال بأن قتل 4000 طفل فلسطيني لم يكن كافيًا. يُذكر أن هذا الشخص كان يعمل مسئولا في الخارجية الأمريكية للشئون الإسرائيلية الفلسطينية.. إذا هذا مستشار أوباما أجل أوباما كيف المشكلة الأكبر حاطينه مسؤول الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية!!!"

ستيوارت سيلدويتز يهين الإسلام، فيتو



جدير بالذكر، أن ستيوارت سيلدويتز شغل مناصب حساسة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، وكان مسؤول جنوب آسيا لدى مجلس الأمن القومي للخارجية الأمريكية سابقا، بالإضافة إلى كبير المسؤولين السياسيين في مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية من عام 1999 إلى عام 2003.



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