الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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تريند

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

تل أبيب تصف إيهود
تل أبيب تصف إيهود باراك بالخائن، فيتو

إيهود باراك، كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، عن سر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة، الأمر الذي أدي لسخط تل أبيب، ووصفوه بالخائن، حيث ظهر باراك فيما وُصف بـ "أخطر فيديو"، لمسئول إسرائيلي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه الغاشمة على غزة.
وكشف إيهود باراك لمذيعة CNN كريستين امانبور عن الفضيحة الإسرائيلية، فقال: "نحن من بنينا المخابئ أسفل المستشفي وقت احتلال غزة عام 1973"، حتى أن المذيعة ذكرته بأنه أخطأ لكنه أعاد ما قاله، وسط حالة من الذهول الذي بدا على وجه المذيعة. 

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زلة لسان إيهود باراك تكشف استهداف الاحتلال للشفاء

زلة لسان إيهود باراك كشفت سر استهداف الاحتلال لمستشفى الشفاء المستمر على غزة، حيث قال باراك إن "إسرائيل هي من قامت بتوسعة مستشفى الشفاء قبل عقود على يد مهندسين إسرائيليين".

كريستين امانبور قالت ان هذا الامر ازعجها لأن الاحتلال زعم أن هناك مقر قيادة حماس تحت المستشفى، خاصة أن إيهود بارك قال "إنه بعد 1967، واحتلال غزة أعادت إسرائيل بناء المستشفى بأكمله وقامت بعمل توسعة كبيرة فيه وبناء الجزء السفلى من أجل هذه الأغراض ومن قام بهذا مهندسون إسرائيليون"

إيهود باراك يكشف سر انفاق إسرائيل، فيتو

وأثارت الفضيحة التي كشفها إيهود باراك ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الضجة والسخط الذي سببه فضيحة رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق، داخل الكيان الصهيوني.

مفاجأة باراك صادمة لمذيعة الـ CNN

وعلق حسام يوسف فقال: " فى مفاجأة صادمة لكريستيان امانبور، اعترف إيهود باراك على CNN وقال: "إسرائيل هي التي قامت ببناء المخابئ أسفل مستشفى الشفاء".


أما القاسم هشام فكشف عن السخط على إيهود داخل الكيان فقال: "الشعارات داخل إسرائيل تقول (إيهود باراك "الخائن" للدعاية "الوطنية".. اجلدوه!) غضب واسع على رئيس الحكومة الأسبق بعد كشفه لحقيقة أن "المخابئ" تحت مستشفى الشفاء بناها "كيانه" أثناء سيطرته على القطاع. إسرائيل خصّصت اليوم تقريرًا هجوميًا عليه، يشرح تأثير ما قاله على دعاية الكيان الصهيوني".

وقال إبراهيم شكاري: " ايهود باراك في المقابلة مع CNN يقول ان النفق تحت مستشفي الشفاء نحن من حفرناه قبل ٤٠ أو ٥٠ عامًا عندما كان مدينة غزة تحت تصرف الاحتلال الإسرائيلي في حين تتهم إسرائيل حماس ببناء تلك الانفاق وقاعدة عسكرية تحت مبني المستشفي". 

فضيحة إيهود باراك تهز تل أبيب

وعلق يوسف زين قائلًا: " فضحية تهز تل أبيب.. إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق لـ«سي إن إن»: إسرائيل هي من أنشأت أنفاقا تحت مستشفى الشفاء في غزة قبل عقود"

سر استهداف جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء بغزة، فيتو


ورد المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة فقال: "لقد كان تصريحا غبيّا ومحزنا، بل وأكثر من ذلك في وسائل الإعلام الأجنبية والقاسية علينا على أي حال. إنه المقطع الذي تمّ اقتباسه في جميع أنحاء العالم العربي وفي كل وسيلة إعلام غربية. 30 ثانية تسقط الأرض جهود المناصرة الإسرائيلية عبر القطاعات والطبقات والعروض التي قدمها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاغاري لإثبات أن مستشفى الشفاء يقع على المخابئ التي بنت فيها منظمة حماس الإرهابية مقرّها وقتلت الرهائن فيها".

وتابع الزعاترة قائلًا: "تحدثت عن محاولة إصلاح الضرر بالحديث عن "تحريف كلامه"، لكنها عقّبت بالقول: "لكن ليس هناك ما يمكن فعله، فحجر رماه أحمق في البئر، لن تتمكن حتى 200 وسيلة إعلامية من إخراجه"، القصة هنا لا تتعلّق بكشف حقيقة الأنفاق تحت مشفى الشفاء، وأكاذيب الاحتلال، بل تتعلّق بحقيقة أن هذا الكيان لم يعد هو ذاته، فقد أسفر عن ابتذال غير مسبوق بعد صدمة "الطوفان".

إسرائيل تكذب بخفة عجيبة

وقال ياسر الزعاترة: "إنهم يكذبون بخفّة عجيبة، وطبعا لأن سُعار الثأر هو ما يوجّههم، ومن يكون هذا حاله، سيكون من الطبيعي أن يخطئ، بل يخطئ كثيرا."

وعلق علي الدين منصور قائلًا: "مفاجأة رئيس حكومة العدو سابقا "إيهود باراك" عن "مستشفى الشفاء". فاجأ مذيعة "CNN" ثمّ حاول كلاهما تنفيس الأمر.قال إن "المخابئ" تحت المستشفى التي روج لها جيش الاحتلال "بناها مطوّرون إسرائيليون" قبل عقود حين كانت إسرائيل تدير  المشفى لـ"توفير مساحة أكبر لتشغيله".أكاذيبهم تنكشف تباعا."

سخط إسرائيلي على رئيس وزرائهم الأسبق إيهود باراك، فيتو


وقال عمر سليم: " رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك يعترف بأن إسرائيل هي التي بنت الملاجئ وحفرت الأنفاق الموجودة تحت مستشفى الشفاء قبل نحو 50 عاما، وذلك في حوار على قناة "سي إن إن" الأميركية"

أما باسل فقال: "لمن لم يتابع اللقاء، تابعوه واضحكوا على عْباء أحد أعمدة الاحتلا.ل السياسية والإعلامية إيهود باراك وهو يهدْي ويدمر رواية الاحتلال عن بكرة أبيها بادعاءهم أن حماس تستخدم أنفاق هم بنوها قبل خروجهم من غزة، حجم الدمار والفشل الإعلامي كبير بعد هذا التصريح لأنه: ينسف جهود الاحتلال بنزاهة عمليته العسكرية بحجة البحث عن أنفاق حما.س وهم يعلموها!، وينسف كذبه بشأن أن حماس هي من بنت الأنفاق لأهداف عسكرية. ولو فرضنا بأن هذه الأنفاق تحت المستشفيات فذلك أيضًا يظهر أن جيش الاحتلال ضعيف ولا يستطيع الوصول لأنفاقه"

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