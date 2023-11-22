أول إجراء في إسرائيل ضد اتفاقية تبادل الأسرى مع حماس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن منظمة الماجور الإسرائيلية، قدمت أول التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد اتفاق تبادل الأسرى الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لجلسة استماع بشأن الالتماس قريبا.

وفي وقت سابق، أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل "حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

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وقف مؤقت لإطلاق النار

من جهتها وافقت حكومة الاحتلال على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

وأعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة مقدّرة.

ترحيب رئاسى

ورحب الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، بالاتفاق.