نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح الاتفاق مع حماس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد مؤتمرا صحفيا سيشرح فيه اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

اتفاق إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

وقالت الصحيفة العبرية: يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مؤتمرا صحفيا سيشرح فيه للجمهور اتفاق إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي تم التوصل إليه مع حماس ووافقت عليه الحكومة".

الحرب في غزة

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، الليلة الماضية، قال نتنياهو إن الحرب في غزة ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهداف إسرائيل، وهي القضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع الفلسطيني، وتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وضمان عدم وجود أي تهديد من غزة لأمن إسرائيل.

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