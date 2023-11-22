الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجي: كلمة مدبولي بمجلس النواب حملت رسائل تحذير من المساس بالأمن القومي المصري

اللواء سمير فرج،فيتو
اللواء سمير فرج،فيتو

مصطفى مدبولى ، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي: إن كلمة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، تمثل رسائل تحذير للبعض  بعدم السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، والتأكيد على يقظة الجيش المصري المستعد لحماية أمن واستقرار شعبه، بكل ما يمتلك من قوة وأدوات، فضلا عن أن الدولة المصرية ماضية في اتخاذ كافة تدابير حفظ أمنها بجانب استمرارها في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفضها لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين جنوبا

 

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 الضغط المصري في ملف القضية الفلسطينية

وأكد سمير فرج في تصريح لـ "فيتو"، أن آليات الضغط المصري بملف القضية الفلسطينية في طريقها إلى تحقيق غايتها، وخير مثال على ذلك طرح فكرة الهدنة الإنسانية بقرار صادر من مجلس الأمن، وكذلك إنفاذ كميات من الوقود عن طريق منظمات أممية لقطاع غزة من أجل تشغيل قوة المستشفيات التي كادت تغلق بسبب نقص الوقود وانقطاع كافة مرافق الطاقة من كهرباء ومياه وأكسجين لإسعاف المرضى والجرحى والمصابين.

 

إسرائيل اقترفت العديد من الجرائم والمذابح الدامية

 

وواصل حديثه قائلا: إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اقترفت العديد من الجرائم والمذابح الدامية وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، فضلا عن تحقيق مخططها لتهجير الفلسطينيين ونزوحهم جنوبا، وهذا ما حدث بالفعل بعد تخويف وترويع المواطنين في غزة، تم نزوح عدد منهم جنوبا في مخيمات.

 

التحذير من استمرار اندلاع الحرب في فلسطين

وتابع، الدكتور مصطفى مدبولى ارسل عدد من الرسائل الواضحة بأن الدولة المصرية دائما حريصة على التحذير من استمرار اندلاع الحرب في فلسطين، من تهديد بتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، وضرورة تقديم حلول عادلة تحقق الاستقرار وتنشر السلام وتنهي للأبد الصراع الفلسطيني الإسرائيلى، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى فى العيش تحت مظلة دولة مستقلة لها حدودها وسياستها الخارجية والداخلية وتعيش جنبا بجنب دولة إسرائيل.

 

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الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب القضية الفلسطينية قطاع غزة التهجير القسري

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