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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (ج)، الصادر في 13 نوفمبر 2023، 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:

-قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2023، بشأن الموافقة على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش. م.م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد، والمترو والقطارات السريعة والترام ومش تمالتها بما فى ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحة 318٫618 متر مربع بقطعة رقم (IT001) بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

-وقرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2023، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة TECH-SIM (ش. م. م.) على قطعة الأرض البالغ 40 ألف متر مربع الكائنة بالعين السخنة- وادى حجول السويس.
 

-وقرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4312 لسنة 2023، بإصدار النظام الأساسى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

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- وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4373 لسنة 2023، بإخراج عدد من الأراضي الأثرية بحوض كدوة النميرى نمرة (1) قسم أول- والمعروفة باسم تل آثار أبو مجنه- ناحية بطورس، مركز أبو حمص، محافظة البحيرة.

 

 

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